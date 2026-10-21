Dinh Thầy Thím rộn ràng trước ngày hội lớn

Chủ động giữ bình yên mùa lễ hội

Du khách tìm về Dinh Thầy Thím

Không khí Lễ hội Dinh Thầy Thím đã lan tỏa khắp các tuyến đường ở xã Tân Hải. Những ngày này, du khách thập phương bắt đầu tìm về dinh để vãn cảnh, dâng hương, tạ ơn theo phong tục truyền thống trong tháng cao điểm của mùa lễ hội.

Trên các tuyến đường chính dẫn vào khu vực Dinh Thầy Thím như Lê Thánh Tôn, Lý Thái Tổ và một số tuyến đường thuộc phường La Gi và Phước Hội, cờ dây, cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí rực rỡ, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi.

Phía sau sự rộn ràng ấy là quá trình chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Từ công tác tuyên truyền, trang trí đến bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, từng phần việc đang được triển khai nhằm đón du khách về dự hội trong điều kiện thuận lợi, an toàn.

Lực lượng Công an xã Tân Hải đã đồng hành cùng các cơ sở kinh doanh, nhắc nhở, ký cam kết bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau lễ hội

Xác định lượng người đổ về địa phương sẽ tăng cao trong những ngày diễn ra lễ hội, Công an xã Tân Hải đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, bố trí lực lượng tại các khu vực trọng điểm như bãi biển Ngảnh Tam Tân, khu vực Dinh Thầy, mộ Thầy và các tuyến đường dẫn vào khu di tích.

Các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát trước, trong và sau lễ hội; phối hợp sắp xếp khu vực kinh doanh, lưu trú, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi gây mất trật tự, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách.

Thiếu tá Chu Hoàng Thái, Phó Trưởng Công an xã Tân Hải cho biết, đơn vị đã chủ động triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, với các phương án cụ thể cho từng giai đoạn trước, trong và sau lễ hội.

Với sự hỗ trợ của Công an tỉnh, lực lượng làm nhiệm vụ được tăng cường lên khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ, bao gồm cả lực lượng biên phòng. Công an xã cũng phối hợp với lực lượng công an tại các địa phương lân cận, địa bàn giáp ranh để nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Các cơ sở kinh doanh hải sản ký cam kết không buôn gian bán lận tại khu du lịch Ngãnh Tam Tân

Cùng với việc bố trí các chốt trực tại khu vực nội Dinh, mộ Thầy, bến xe và bãi biển Ngãnh Tam Tân, lực lượng chức năng tập trung phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp giật, móc túi, chèo kéo, ép giá du khách. Công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông cũng được chú trọng tại các nút giao trọng điểm, nhất là trong những ngày cao điểm, nhằm hạn chế ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đi lại.

Theo Thiếu tá Chu Hoàng Thái, trước lễ hội, Công an xã Tân Hải đã vận động hơn 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết chấp hành các quy định về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, vệ sinh môi trường và niêm yết giá công khai.

Các cơ sở kinh doanh, lưu trú được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về đăng ký tạm trú, bảo đảm an toàn cho khách và xây dựng môi trường du lịch văn minh. Những trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, gây mất mỹ quan hoặc cản trở giao thông đều được kiểm tra, xử lý. Qua đó, góp phần giữ gìn không gian thông thoáng tại các khu vực phục vụ lễ hội.

Ban Quản lý Dinh Thầy Thím phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh ăn uống tại khu vực Ngảnh Tam Tân và các điểm phục vụ du lịch, chú trọng kiểm soát chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, ngăn chặn cân thiếu, bán hàng kém chất lượng và “chặt chém” du khách.

Khu vực mộ Thầy đã rộn ràng

Những việc làm thiết thực góp phần mang lại sự an tâm cho du khách. Một mùa lễ hội trọn vẹn không chỉ có nghi lễ trang trọng, hoạt động văn hóa đặc sắc mà còn cần sự an toàn, dịch vụ tử tế và thái độ thân thiện của người dân địa phương.

Gìn giữ mạch nguồn văn hóa vùng biển

Năm nay là lần đầu tiên Lễ hội Dinh Thầy Thím được giao cho cấp xã tổ chức, đánh dấu bước chuyển mới trong công tác quản lý và điều hành lễ hội.

Dù còn những khó khăn trong giai đoạn đầu tiếp nhận, kế thừa công tác tổ chức từ thị xã La Gi trước đây, chính quyền xã Tân Hải cùng các lực lượng liên quan vẫn nỗ lực chuẩn bị chu đáo cả phần lễ lẫn phần hội, sẵn sàng đón người dân và du khách về tham dự.

Dù chưa đến ngày chính hội, lượng du khách tìm về khu vực Dinh Thầy Thím và bãi biển Tam Tân đã bắt đầu tăng, mang theo không khí háo hức của mùa hành hương thường niên. Với nhiều người dân địa phương, đây không đơn thuần là một sự kiện văn hóa, mà còn là dịp gặp gỡ, gắn kết cộng đồng và cùng nhau gìn giữ những giá trị đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Khách thập phương dâng hương trong mùa Lễ hội Dinh Thầy Thím

Ông Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hải cho biết: “Chúng tôi tập trung cho công tác trang trí, tuyên truyền, đồng thời hưởng ứng không khí của Festival Hoa Đà Lạt. Ngoài ra, chúng tôi cũng trưng bày các gian hàng OCOP kết hợp với ẩm thực địa phương để du khách có thêm trải nghiệm. Đó là nét mới của năm nay”.

Sự háo hức của người dân cho thấy sức sống của lễ hội trong đời sống tinh thần vùng biển. Từ Ban Tổ chức đến các hộ kinh doanh, người dân địa phương đều chung tay chuẩn bị, góp phần tạo nên ngày hội và đón tiếp du khách bằng tình cảm chân thành.

Mang đậm bản sắc văn hóa dân gian, Lễ hội Dinh Thầy Thím còn lưu giữ những giá trị lịch sử, tín ngưỡng gắn với lòng thành kính của Nhân dân đối với tiền nhân. Đây là dịp để du khách dâng hương tưởng niệm, tìm hiểu truyền thống và trải nghiệm văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển.

Trang hoàng chuẩn bị cho lễ hội

Chính vì vậy, bảo đảm an ninh, an toàn cho lễ hội không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn góp phần gìn giữ hình ảnh của một điểm đến văn hóa - tín ngưỡng giàu bản sắc. Sự chủ động của chính quyền và các lực lượng chức năng, cùng tinh thần trách nhiệm của người dân, là nền tảng để lễ hội diễn ra trang nghiêm, văn minh và thân thiện.

Lễ hội Dinh Thầy Thím cũng là một trong những sự kiện văn hóa tiêu biểu được địa phương chú trọng bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch. Khi những giá trị truyền thống được gìn giữ và tiếp nối bằng cách tổ chức chuyên nghiệp, an toàn, lễ hội không chỉ là nơi người dân gửi gắm niềm tin, lòng thành kính mà còn mở ra cơ hội để du khách hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và con người vùng biển Tân Hải.

Du khách hành hương

Trước ngày hội lớn, công tác chuẩn bị đang dần hoàn tất, từ các chốt trực an ninh đến những tuyến đường rực rỡ cờ hoa. Chính quyền và người dân địa phương cùng hướng đến mùa lễ hội an toàn, trọn vẹn, để du khách khi về Dinh Thầy Thím không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn lưu giữ những ấn tượng đẹp về vùng đất giàu truyền thống, nghĩa tình và mến khách.