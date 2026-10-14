Định Tân trao tặng Huy hiệu Đảng cho 131 đảng viên

Toàn cảnh buổi toạ đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội; khẳng định vai trò của công tác tổ chức, dân vận, kiểm tra và văn phòng cấp ủy trong xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Bí thư Đảng ủy xã Vũ Ngọc Thưởng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Định Tân đã trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 131 đảng viên từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Định Tân khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến của đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Các đảng viên vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng được trao tặng.

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong gia đình và cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.