Định Tân giải quyết đơn, thư khiếu nại, gỡ “nút thắt” ngay từ cơ sở

Cán bộ tiếp công dân UBND xã Định Tân tiếp nhận đơn thư, lắng nghe và giải đáp các thắc mắc của người dân.

Trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, xã Định Tân thực hiện phương châm nắm tình hình từ sớm, phân loại từ đầu và giải quyết ngay từ cơ sở. Đối với mỗi vụ việc, cán bộ phụ trách xác định rõ nội dung công dân phản ánh, kiểm tra hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật và xác định đúng thẩm quyền giải quyết; bảo đảm không để xảy ra tình trạng chậm trễ, tồn đọng hoặc thất lạc đơn thư. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của xã được tập trung xử lý; những vụ việc vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo và chuyển đến cơ quan có trách nhiệm, tránh tình trạng để người dân phải đi lại nhiều lần.

Ông Lê Hồng Minh, cán bộ văn phòng UBND xã, chia sẻ: Nhiều đơn thư phản ánh của công dân xuất phát từ những vướng mắc rất cụ thể, gắn liền với quyền lợi thiết thực của từng hộ gia đình. Nếu không được tiếp nhận và giải quyết thấu đáo, kịp thời, những mâu thuẫn nhỏ rất dễ kéo dài, tích tụ thành điểm nóng phức tạp.

Minh chứng cho cách làm sát sao, quyết liệt ấy là vụ việc xảy ra vào tháng 7/2026. Ngay khi nhận được đơn kiến nghị của các hộ dân xóm núi (thôn Yên Hoành) về việc gia đình ông Trịnh Văn Minh lấn chiếm đất công, làm tắc nghẽn mương thoát nước, gây ngập úng và ô nhiễm môi trường, UBND xã đã nhanh chóng vào cuộc. Xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiến hành đo đạc, xác định rõ mốc giới. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, chính quyền địa phương đã kiên quyết yêu cầu hộ ông Minh hoàn trả mặt bằng; đồng thời vận động Nhân dân chung tay khơi thông dòng chảy, khắc phục dứt điểm tình trạng ngập úng, trả lại môi trường sống trong lành cho khu dân cư.

Cùng với công tác giải quyết đơn thư, xã Định Tân cũng tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh KNTC đông người, vượt cấp để chủ động xây dựng phương án xử lý phù hợp. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân; phát huy vai trò phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Khi những người trực tiếp gần dân cùng tham gia nắm bắt tình hình, nhiều mâu thuẫn có thể được phát hiện và giải quyết trước khi trở thành vụ việc phức tạp. Từ đó, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện, tố cáo, đơn thư vượt cấp.

Cùng với đó, xã Định Tân cũng đề cao đối thoại trực tiếp với công dân, coi đây là giải pháp then chốt để tháo gỡ vướng mắc, hạn chế phát sinh khiếu kiện phức tạp. Trong nhiều trường hợp, điều người dân cần trước tiên là được giải thích rõ ràng về chính sách, quy định pháp luật và lý do vì sao kiến nghị của mình được giải quyết theo hướng nhất định. Thông qua đối thoại, chính quyền có điều kiện nắm rõ nguồn gốc vụ việc, những vấn đề còn bất đồng và những nội dung người dân chưa hiểu hoặc chưa đồng thuận. Ngược lại, người dân cũng có cơ hội trình bày đầy đủ ý kiến, cung cấp tài liệu và hiểu rõ hơn căn cứ pháp lý của việc giải quyết.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã Định Tân đã tiếp nhận 50 đơn, thư KNTC của người dân, trong đó 2 đơn, thư KNTC không thuộc thẩm quyền giải quyết; UBND xã đã giải quyết 48/48 đơn thư. Quy trình thủ tục giải quyết được thực hiện đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Ông Hoàng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Định Tân, cho biết: “Chúng tôi luôn coi mỗi đơn thư là một kênh thông tin để chính quyền nhận diện những vấn đề còn bất cập trong quản lý. Những phản ánh xác đáng của người dân được tiếp thu để điều chỉnh cách tổ chức thực hiện; những kiến nghị chưa phù hợp cũng được giải thích bằng căn cứ pháp luật cụ thể, thuyết phục. Cách làm này giúp người dân có địa chỉ rõ ràng để phản ánh, đồng thời hạn chế tình trạng chuyển đơn lòng vòng hoặc để vụ việc kéo dài. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân và tạo đồng thuận trong quá trình phát triển địa phương”.