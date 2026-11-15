Đinh Quang Nghị vô địch Tiền Phong Golf Championship 2026

Tiền Phong Golf Championship 2026 khép lại mùa giải thứ 10 với nhiều dấu ấn và chức vô địch thuộc về golfer Đinh Quang Nghị

Ngày 14.11, tại Legend Valley Country Club (Ninh Bình), Tiền Phong Golf Championship 2026 khép lại sau một ngày tranh tài sôi nổi với sự tham dự của 240 golfer. Đây là mùa giải có số lượng vận động viên đông nhất trong lịch sử 10 năm tổ chức, đồng thời lần đầu tiên các golfer thi đấu trên cả hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course.

Được đưa vào vận hành từ ngày 10.10, sân Canyon Course góp phần hoàn thiện tổ hợp golf 36 hố của Tập đoàn BRG tại Ninh Bình. Địa hình núi đá vôi đặc trưng cùng thiết kế sân tạo thêm những thử thách cho các golfer tham dự giải.

Tâm điểm của giải đấu là màn trình diễn của Đinh Quang Nghị. Dù khởi đầu không thuận lợi với một bogey ở hố số 2, golfer này nhanh chóng lấy lại sự tự tin bằng hai birdie liên tiếp tại hố 3 và 4. Tuy nhiên, những cú đánh chưa chính xác ở hố 6 và 9 khiến anh kết thúc chín hố đầu với 37 gậy.

Bước sang chín hố còn lại, Quang Nghị tiếp tục thể hiện bản lĩnh trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch. Anh ghi thêm một birdie tại hố 16, bên cạnh hai bogey ở hố 14 và 17. Đặc biệt, cú đánh giữ par ở hố cuối cùng giúp golfer này hoàn thành vòng đấu với tổng cộng 74 gậy (+2), qua đó giành danh hiệu cao nhất của Tiền Phong Golf Championship 2026.

Chiến thắng của Đinh Quang Nghị tiếp nối hành trình ghi dấu của nhiều golfer từng đăng quang tại giải như Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Bảo Châu và Nguyễn Trọng Hoàng. Trong đó, Nguyễn Anh Minh từng hai lần liên tiếp giành chức vô địch vào các năm 2021 và 2022.

Bên cạnh danh hiệu vô địch toàn giải, Nguyễn Khánh Linh, vận động viên đội tuyển golf quốc gia, giành giải Nhất bảng Tài năng trẻ.

Ở các bảng đấu theo điểm chấp, Nguyễn Văn Mạnh giành giải Nhất bảng A với 68 gậy net; Phùng Văn Vinh đứng đầu bảng B với 70 gậy net; Phạm Trung Hiếu vô địch bảng C với 71 gậy net. Tại bảng D dành cho nữ, Trịnh Thị Bích Nga giành vị trí cao nhất với 70 gậy net.

Ban tổ chức cũng trao các giải kỹ thuật nhằm ghi nhận những cú đánh xuất sắc. Ở hạng mục phát bóng xa nhất (Longest Drive), Trần Tuấn Linh đạt khoảng cách 268 yards tại hố 13 sân Rose, trong khi Seok Jin Wook đạt 300 yards tại hố 15 sân Canyon.

Các giải đánh bóng gần cờ nhất (Nearest to the Pin) thuộc về Lê Bằng An, Hồ Minh Chiến, Nguyễn Minh Đức và Trần Thanh Tùng. Hai golfer Nguyễn Hoàng Long và Phạm Đăng Khôi được vinh danh ở hạng mục đánh bóng gần đường kẻ giữa fairway nhất (Nearest to the Line).

Toàn cảnh sân Legend Valley Country Club (Ninh Bình), nơi diễn ra Tiền Phong Golf Championship 2026

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, Tiền Phong Golf Championship 2026 còn là hoạt động chào mừng 73 năm Ngày thành lập Báo Tiền Phong (16.11.1953 - 16.11.2026), đồng thời tiếp tục sứ mệnh huy động nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại gala trao giải, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết khi giải đấu ra đời năm 2017, Ban tổ chức đặt mục tiêu xây dựng một sân chơi golf có chất lượng chuyên môn, gắn hoạt động thể thao với trách nhiệm cộng đồng.

Sau một thập kỷ, giải đấu không chỉ tạo dựng được vị trí trong phong trào golf Việt Nam mà còn trở thành nơi kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng chung tay hỗ trợ những tài năng trẻ.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, điều đáng trân trọng bên cạnh thành tích của các golfer chính là những đóng góp thiết thực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, qua đó tiếp sức cho học sinh, sinh viên vượt khó, những người trẻ có thành tích xuất sắc và các cá nhân tích cực cống hiến cho cộng đồng.

Trong những năm qua, nguồn lực huy động từ giải đấu đã góp phần hỗ trợ các hoạt động trao học bổng, khen thưởng và khuyến khích tài năng trẻ trong nhiều lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, văn hóa, thể thao và hoạt động xã hội.

Với thông điệp “Mười mùa giải đồng hành - Vạn ước mơ được tiếp sức”, Tiền Phong Golf Championship 2026 khép lại không chỉ bằng những danh hiệu trên sân golf mà còn tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam.