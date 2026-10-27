Đinh Ngọc Diệp gợi ý set đồ sân bay 'bụi phủi nhưng vẫn tiểu thư nũng nịu'

Đinh Ngọc Diệp luôn được phái nữ ngưỡng mộ với nhan sắc rạng rỡ, phong cách thời trang trẻ trung dù ở tuổi U50. Mới đây, Đinh Ngọc Diệp tiếp tục gây chú ý khi khoe hình ảnh ở sân bay kèm câu hỏi: "Đi sân bay thì mặc gì?".

Ngay sau đó, bà xã đạo diễn Victor Vũ Một gợi ý set đồ từ thương hiệu thời trang thiết kế nhanh Urban Revivo. Set đồ gồm áo khoác denim dáng rộng vừa với cổ sơ mi cổ điển và các mảng vá (patchwork) tạo điểm nhấn thủ công độc đáo; chân váy chữ A chất liệu giả da lộn tone nâu bò ấm áp, được trang trí tinh xảo bằng các họa tiết đính đinh tán lấp lánh ở mặt trước.

Điểm nhấn của outfit là chiếc túi Hermes màu vàng cùng đôi boots chất liệu giả da lộn đồng điệu, thiết kế mũi nhọn cá tính cùng phần cổ bốt dáng slouchy (nhún nhẹ) đặc trưng của phong cách cao bồi. "Jeans phối boots vừa ấm, vừa thời trang!", Đinh Ngọc Diệp chia sẻ.

"Một set đồ bụi phủi, street style nhưng vẫn tiểu thư nũng nịu. Kín đáo mà không đơn điệu, cá tính nhưng vẫn nữ tính. Nàng thích phá cách mà vẫn mê ngọt ngào thì khám phá bộ sưu tập Thu Đông mới nhé", bà xã Victor vũ cho biết thêm.

Nhiều người nhận xét Đinh Ngọc Diệp ở tuổi 42 nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút khi thử sức với phong cách hiện đại này.

Vẻ căng tràn, đầy năng lượng của Đinh Ngọc Diệp ở tuổi 42.