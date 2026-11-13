Định ngày Mauricio Pochettino làm HLV trưởng Man Utd

Tân HLV trưởng của Man Utd, Mauricio Pochettino sẽ chính thức bắt đầu công việc từ thứ Tư tuần tới, sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Mỹ trong hai trận đấu ở đợt tập trung quốc tế hiện tại.

Trong thông báo chính thức hôm nay (thứ Sáu), đội bóng của Anh xác nhận đã đạt thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Mỹ về việc giải phóng Pochettino cùng các cộng sự khỏi nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia sau khi hoàn thành những cam kết hiện tại.

Trang chủ Man Utd ra thông báo: “Ông Mauricio Pochettino đã đồng ý trở thành HLV trưởng đội một nam của Man Utd kể từ ngày 18/11. CLB đã đạt được thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Mỹ về việc giải phóng Mauricio Pochettino cùng các thành viên trong ban huấn luyện sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia nam Mỹ”.

Man Utd xác nhận Mauricio Pochettino là HLV mới - Ảnh: Reuters

“Chiến lược gia người Argentina nổi tiếng với phong cách bóng đá tấn công có cường độ cao, sự tận tâm trong việc xây dựng những tập thể gắn kết và thành tích xuất sắc trong việc phát triển năng lực của từng cầu thủ”, trang chủ của Man Utd nhấn mạnh.

Man Utd không tiết lộ chi tiết hợp đồng, nhưng truyền thông Anh trước đó đưa tin chiến lược gia người Argentina sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi. Đội chủ sân Old Trafford cũng đồng ý chi 7,4 triệu bảng để giải phóng Pochettino khỏi hợp đồng với đội tuyển Mỹ.

Ở tuổi 54, Pochettino sẽ trực tiếp chỉ đạo ban huấn luyện MU trong trận đấu tiếp theo gặp Liverpool tại Premier League, dự kiến diễn ra ngày 22/11, sau khi đợt tập trung đội tuyển quốc gia kết thúc.

Dù việc chuyển đến MU đã được xác nhận, nhiệm vụ của Pochettino với đội tuyển Mỹ vẫn chưa hoàn tất. Ông dự kiến dẫn dắt đội bóng trong cả hai lượt trận tứ kết Concacaf Nations League với Haiti. Trận lượt đi diễn ra vào thứ Bảy, trong khi trận lượt về được tổ chức vào thứ Ba. Sau đó, Pochettino sẽ đến Manchester để bắt đầu nhiệm vụ mới.

Chiến lược gia người Argentina sở hữu bảng thành tích đáng chú ý tại nhiều giải đấu lớn ở châu Âu. Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại Espanyol năm 2009, trước khi chuyển đến Southampton. Tại đây, ông giúp đội bóng thiết lập thành tích điểm số tốt nhất lịch sử CLB ở Premier League vào thời điểm năm 2014.

Tottenham là dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Pochettino. Trong 5 mùa giải trọn vẹn tại đây, ông biến Spurs thành đội bóng thường xuyên cạnh tranh suất dự Champions League. Tottenham có 4 mùa liên tiếp góp mặt ở giải đấu này và lần đầu tiên trong lịch sử CLB lọt vào trận chung kết năm 2019.

Năm 2021, Pochettino dẫn dắt Paris Saint-Germain, giành chức vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Siêu cúp Pháp trước khi chuyển đến Chelsea năm 2023. Nhiệm kỳ gần nhất của ông là tại đội tuyển Mỹ. Pochettino giúp đội bóng lọt vào vòng 1/8 World Cup trước khi đồng ý tiếp quản Man Utd.

Man Utd sa thải Carrick sau khởi đầu mùa giải thảm họa, khiến đội bóng rơi xuống nhóm có nguy cơ xuống hạng.Chỉ giành được một chiến thắng trong 10 trận đầu tiên tại Premier League, bên cạnh 4 thất bại, MU tụt xuống một trong ba vị trí cuối bảng.