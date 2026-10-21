Định mức trồng, chăm sóc 7 loài cây dược liệu

Theo đó, định mức áp dụng đối với 7 loài cây dược liệu, gồm: chè dây, quế, sa nhân tím, ba kích, đảng sâm, bảy lá một hoa và đương quy. Định mức cây giống trồng mới có sự khác nhau giữa các loài, từ 3.000 cây/ha đối với sa nhân tím, 5.000 cây/ha đối với quế, 6.500 cây/ha đối với chè dây, 7.000 cây/ha đối với ba kích đến 10.000 cây/ha đối với đảng sâm và bảy lá một hoa; đương quy có định mức 80.000 cây giống/ha. Một số loài có quy định riêng về cây giống trồng dặm, như chè dây và đảng sâm với tỷ lệ 10%.

Định mức cũng quy định cụ thể lượng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và nhân công cho từng công đoạn. Công việc trồng mới gồm phát dọn thực bì, cuốc hố, lấp hố, vận chuyển cây giống, vận chuyển và bón phân; giai đoạn chăm sóc tập trung phát dọn dây leo, bụi rậm, làm cỏ, xới vun gốc, tỉa cành và vệ sinh khu vực trồng. Thời gian chăm sóc được xác định theo đặc điểm từng loài, từ năm đầu sau trồng đến nhiều năm tiếp theo.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện Quyết định, bắt đầu từ ngày 27/10/2026.