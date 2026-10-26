Định mức mới về nhân viên y tế trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và dự bị đại học. Theo đó, dự thảo đưa ra những quy định cụ thể về việc bố trí vị trí việc làm y tế trường học, cấp dưỡng và hỗ trợ hoạt động giáo dục nhằm đáp ứng thực tiễn tại các cấp học.

Tại cấp học mầm non

Điều 8 của dự thảo Thông tư quy định định mức nhân sự đối với các vị trí ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, y tế trường học, cấp dưỡng và hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục tại trường mầm non.

Cụ thể, đối với vị trí ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và y tế trường học, nếu cơ sở giáo dục mầm non không có phân hiệu thì mỗi vị trí được bố trí tối thiểu 1 người. Trường hợp có phân hiệu, mỗi vị trí này được bố trí 1 người tại trường chính và 1 người tại mỗi phân hiệu.

Đối với vị trí cấp dưỡng và hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục, các trường không có phân hiệu được bố trí tối thiểu 1 người cho mỗi vị trí. Các trường có phân hiệu sẽ bố trí tối thiểu 1 người tại trường chính và tối thiểu 1 người tại mỗi phân hiệu.

Bên cạnh đó, căn cứ vào số lượng trẻ ăn bán trú buổi trưa, quy mô lớp học, số lượng phân hiệu, số lượng điểm trường (nếu có) và kinh phí để thực hiện quản lý buổi trưa, cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng hợp đồng lao động của vị trí việc làm cấp dưỡng trong cơ sở giáo dục, hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục.

Ảnh minh hoạ.

Tại cấp tiểu học

Theo Điều 17 của dự thảo, vị trí việc làm y tế trường học tại các trường tiểu học không có phân hiệu được bố trí tối thiểu 1 người. Đối với trường tiểu học có phân hiệu, định mức là 1 người tại trường chính và 1 người tại mỗi phân hiệu.

Đối với vị trí cấp dưỡng trong cơ sở giáo dục và quản lý học sinh, dự thảo áp dụng cụ thể đối với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học; trường, lớp dành cho người khuyết tật; trường tiểu học có tổ chức ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú.

Cụ thể, các trường không có phân hiệu được bố trí tối thiểu 1 người cho mỗi vị trí; các trường có phân hiệu được bố trí tối thiểu 1 người tại trường chính và 1 người tại mỗi phân hiệu. Căn cứ số lượng học sinh bán trú, quy mô lớp học, số lượng phân hiệu, số lượng điểm trường (nếu có) và kinh phí để thực hiện quản lý học sinh bán trú ngoài giờ lên lớp, cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng hợp đồng lao động của các vị trí này.

Tại cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

Đối với cấp trung học cơ sở (theo Điều 27) và cấp trung học phổ thông (theo Điều 37), định mức vị trí việc làm y tế trường học được quy định thống nhất: các trường không có phân hiệu được bố trí tối thiểu 1 người; các trường có phân hiệu được bố trí 1 người tại trường chính và 01 người tại mỗi phân hiệu.

Về vị trí cấp dưỡng trong cơ sở giáo dục và quản lý học sinh, dự thảo áp dụng đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; trường, lớp dành cho người khuyết tật; các trường trung học có tổ chức ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú/nội trú.

Theo đó, định mức tối thiểu là 1 người cho trường không có phân hiệu, và 1 người tại trường chính cùng 1 người tại mỗi phân hiệu đối với trường có phân hiệu. Căn cứ số lượng học sinh bán trú, nội trú, quy mô lớp học, số lượng phân hiệu, số lượng điểm trường (nếu có) và kinh phí để thực hiện quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định số lượng hợp đồng lao động phù hợp.