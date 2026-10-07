Định mức mới cho dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải

Quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026. Trong quá trình thực hiện, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có trách nhiệm thường xuyên rà soát các định mức, báo cáo Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

Thông tư mới có phạm vi áp dụng gồm nhiều hoạt động trọng yếu nhằm duy trì dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải thông suốt và an toàn. (Ảnh: Tạ Hải).

Thông tư áp dụng cho công tác vận hành, bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập; vận hành và bảo trì báo hiệu hàng hải trên các luồng hàng hải công cộng, bao gồm việc kiểm tra thường xuyên hệ thống đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ và chỉnh trị luồng.

Bên cạnh đó, công tác khảo sát định kỳ phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng công cộng, các vị trí đón trả hoa tiêu, khu chuyển tải, khu neo đậu cũng như khu tránh trú bão trong vùng nước cảng biển cũng thuộc diện điều chỉnh của quy định này.

Nhằm bảo đảm tính minh bạch và chặt chẽ trong công tác quản lý tài chính, Thông tư đã xác định rõ ba nhóm định mức cốt lõi, bao gồm: Định mức chi phí sản xuất chung, định mức chi phí quản lý và định mức lợi nhuận.

Trong đó, chi phí sản xuất chung được kết cấu từ nhiều khoản mục thiết yếu phục vụ trực tiếp cho hoạt động tại cơ sở. Nhóm này bao gồm chi phí nhân viên tại các đơn vị với các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương; chi phí vật tư dùng cho công tác quản lý và sửa chữa tài sản cố định dùng chung; chi phí khấu hao tài sản cố định.

Cùng với đó là các chi phí dịch vụ mua ngoài như điện, nước, thông tin liên lạc, tiền thuê và chi phí sửa chữa tài sản cố định, chi phí bảo hiểm tài sản trực tiếp, các chi phí mua ngoài khác cùng những khoản chi phí bằng tiền hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, chi phí sửa chữa tài sản cố định trực tiếp được phân định rõ là các khoản chi nhằm phục vụ việc vận hành, duy tu hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập và hệ thống báo hiệu hàng hải trên các tuyến luồng công cộng.

Đối với chi phí quản lý, Thông tư quy định chi tiết các khoản mục phục vụ công tác điều hành tại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam.

Khoản mục này bao gồm toàn bộ chi phí dành cho nhân viên quản lý; vật tư sử dụng trong quản lý và sửa chữa công cụ, dụng cụ, tài sản cố định; chi phí sửa chữa phương tiện vận tải, truyền dẫn, máy móc, thiết bị; khấu hao tài sản cố định thuộc bộ phận quản lý.

Đồng thời, các dịch vụ mua ngoài, các khoản thuế, phí, lệ phí theo luật định cùng các chi phí bằng tiền khác phục vụ công tác quản lý chung cũng được tính toán đầy đủ trong định mức này.

Về yếu tố lợi nhuận, quy định mới nêu rõ, lợi nhuận của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ sẽ được xác định căn cứ vào định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo quy định nhân với tổng chi phí sản xuất, kinh doanh trong giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

Việc lượng hóa cụ thể các định mức nói trên được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc, giúp tối ưu hóa nguồn ngân sách Nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động của hoạt động bảo đảm an toàn hàng hải trong giai đoạn tới.