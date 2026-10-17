Định mức kinh tế kỹ thuật khám chữa bệnh 2026 lấy người dân làm trung tâm

Lấy người bệnh làm trung tâm của chính sách

Năm 2026, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế quy phạm pháp luật. Trong đó, việc chuẩn hóa Danh mục và Định mức Kinh tế - Kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư hợp nhất số 13/2026/VBHN-TT-BYT (ban hành ngày 30/7/2026) là bước đột phá mang tính bản lề, lấy quyền lợi của người bệnh làm trung tâm và bảo đảm sự bình đẳng, minh bạch trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trọng tâm trong công tác hoàn thiện hành lang pháp lý năm 2026 của Bộ Y tế là đưa chính sách từ lý thuyết đi thẳng vào thực tiễn cuộc sống. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về định mức kinh tế - kỹ thuật — bao gồm định mức lao động trực tiếp, định mức thuốc, vật tư y tế và định mức trang thiết bị — không chỉ phục vụ công tác quản trị y tế mà trước hết nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh.

Danh mục định mức kinh tế kỹ thuật khám chữa bệnh là bước đột phá mang tính bản lề, lấy quyền lợi của người bệnh làm trung tâm. Ảnh: PV

Theo quy định tại Thông tư 13/2026/VBHN-TT-BYT, hệ thống danh mục kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng theo lộ trình chuyển tiếp rõ ràng: Giai đoạn đến hết ngày 31/12/2027: Áp dụng Phụ lục 01 (Danh mục kỹ thuật phân theo chuyên khoa, chuyên ngành với hàng nghìn dịch vụ kỹ thuật từ cấp cứu, nội khoa đến nhi khoa). Đồng thời, các cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp phép tiếp tục áp dụng mức phân loại phẫu thuật, thủ thuật hiện hành mà không cần điều chỉnh giấy phép. Giai đoạn từ ngày 01/01/2028: Chính thức triển khai Phụ lục 02 (Danh mục kỹ thuật phân theo hệ cơ quan và cấu trúc giải phẫu).

Khi các định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở khoa học và nguyên tắc trung bình tiên tiến, người bệnh được thụ hưởng dịch vụ y tế chuẩn hóa. Mọi quy trình chuyên môn, từ các kỹ thuật theo dõi sức khỏe cơ bản đến các kỹ thuật hồi sức cấp cứu chuyên sâu như thở máy cao tần (HFO), ECMO tại giường, lọc máu liên tục (CVVH), tim mạch can thiệp (nong/đặt stent), hay can thiệp ung thư sớm (EMR/ESD) đều được quy định rõ ràng về quy trình lao động, thời gian thực hiện, lượng thuốc và vật tư tiêu hao.

Người dân ở mọi tuyến khám chữa bệnh — từ cấp ban đầu, cơ bản đến chuyên sâu — đều được tiếp cận các dịch vụ y tế đạt chuẩn chuyên môn thống nhất. Định mức rõ ràng là căn cứ then chốt để tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh và thanh quyết toán BHYT, giúp người bệnh nắm rõ các khoản chi phí, nộp đúng quy định và tối ưu hóa quyền lợi bảo hiểm y tế.

Tạo cơ sở tính đúng, tính đủ và nâng cao chất lượng chuyên môn

Theo hướng dẫn và quy định của Bộ Y tế, việc hoàn thiện danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật giúp giải quyết triệt để bài toán tài chính y tế và nâng cao chất lượng phục vụ:

Căn cứ xác định giá dịch vụ y tế chuẩn xác:

Định mức lao động trực tiếp: Làm căn cứ tính chi phí tiền lương cho ê-kíp y bác sĩ và nhân viên chuyên môn.

Định mức thuốc, vật tư y tế: Làm căn cứ tính chi phí trực tiếp tiêu hao cho từng lượt phẫu thuật, thủ thuật hay chẩn đoán.

Định mức trang thiết bị: Làm căn cứ tính chi phí khấu hao tài sản và bảo trì máy móc y tế chuyên dụng.

Động lực cho đội ngũ y bác sĩ: Tính đúng, tính đủ chi phí dựa trên định mức kinh tế - kỹ thuật giúp ghi nhận đúng giá trị lao động chất xám của nhân viên y tế. Khi đời sống và thu nhập của người thầy thuốc được cải thiện, chất lượng phục vụ và thái độ chăm sóc người bệnh sẽ ngày càng nâng cao.

Việc gia hạn thời gian chuyển tiếp danh mục kỹ thuật đến hết ngày 31/12/2027 giúp các bệnh viện chủ động ổn định vận hành, chuẩn bị đầy đủ nhân lực và hạ tầng kỹ thuật. Hành lang pháp lý minh bạch giúp các đơn vị chủ động trong việc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế và trang thiết bị, khắc phục tình trạng thiếu hụt vật tư, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh liên tục, an toàn cho nhân dân.

Sự quyết liệt của Bộ Y tế trong việc hoàn thiện thể chế năm 2026 đã chứng minh rõ định hướng: Chính sách y tế chỉ thực sự có giá trị khi mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.Thông qua việc chuẩn hóa định mức kinh tế - kỹ thuật trong khám chữa bệnh, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà đã trở thành trung tâm của mọi sự cải cách.

Đây chính là nền tảng vững chắc để ngành Y tế nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố niềm tin của nhân dân và hướng tới mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn dân trong tình hình mới.