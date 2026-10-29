Đình Mông Phụ - Nét văn hóa độc đáo giữa làng cổ Đường Lâm

Lưu giữ dấu ấn văn hóa làng Việt

Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 50 km về phía Tây, làng cổ Đường Lâm nổi tiếng với những ngôi nhà đá ong, con đường rêu phong và hệ thống di tích mang đậm bản sắc xứ Đoài. Trong không gian cổ kính ấy, đình Mông Phụ là công trình tiêu biểu, vừa là nơi thờ tự, vừa gắn liền với các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Đình được xây dựng năm 1533. Theo cụ Giang Vĩnh Phúc, hậu duệ đời thứ 14 của Thám hoa Giang Văn Minh, tên gọi Mông Phụ được ghép từ tên hai quả đồi Mông Sơn và Khúc Phụ, gắn với quan niệm địa thế “tựa sơn đạp thủy”.

Cổng làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội). Ảnh: Diệu Thương

Cổng Tam Quan với kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử. Ảnh: Diệu Thương

Theo cách lý giải dân gian, ngôi đình nằm trên đầu một con rồng, giếng nước tượng trưng cho mắt rồng, hai lối nước chảy là râu rồng, còn đuôi rồng hướng về phía xóm Sải. Cách hình dung này thể hiện quan niệm phong thủy và sự gắn bó giữa công trình kiến trúc với cảnh quan làng quê của người xưa.

Đình Mông Phụ còn lưu giữ câu chuyện về bức hoành phi được vua Thành Thái ban tặng. Tương truyền, khi cướp đến làng, người dân đã dũng cảm bắt cướp đem nộp cho vua.

Ngày mùng 4 tháng 4 năm Thành Thái thứ 18, nhà vua ban tặng làng bức hoành phi có bốn chữ “Dũng cảm khả thưởng”, nghĩa là dũng cảm đáng khen. Câu chuyện trở thành niềm tự hào của người dân địa phương, đồng thời phản ánh tinh thần đoàn kết, ý thức bảo vệ cộng đồng của cư dân làng cổ.

Kiến trúc gỗ và nghệ thuật chạm khắc tinh xảo

Không chỉ mang giá trị lịch sử, đình Mông Phụ còn gây ấn tượng bởi kết cấu kiến trúc gỗ truyền thống. Đại đình gồm ba gian hai chái, với hệ thống cột lim và các cấu kiện liên kết theo lối kiến trúc cổ, tạo nên không gian thờ tự trang nghiêm, hài hòa.

Điểm nhấn trong nội thất là cửa võng chạm hình “lưỡng long chầu nguyệt”, được sơn son thếp vàng. Bên cạnh đó, bức chạm “Lão long huấn tử” cùng các họa tiết rồng, tứ linh, tứ quý thể hiện kỹ thuật chạm khắc tinh tế và quan niệm thẩm mỹ, tín ngưỡng của người xưa. Những hình tượng này còn gửi gắm ước vọng về sự trường tồn, thịnh vượng và nền nếp gia phong.

Bức hoành phi bốn chữ “Dũng cảm khả thưởng”. Ảnh: Diệu Thương

Một số kiến trúc chạm khắc trong đình Mông Phụ. Ảnh: Diệu Thương

Một hiện vật đáng chú ý khác là Mõ Cá, từng được sử dụng để truyền tin, tập hợp người dân khi làng có việc chung. Hiện vật cho thấy đình làng không chỉ giữ vai trò trong đời sống tín ngưỡng mà còn là trung tâm kết nối cộng đồng, nơi tổ chức các hoạt động chung của cư dân.

Tham quan đình Mông Phụ, chị Chu Thị Thùy Trang, du khách đến từ Hưng Yên cho biết những chi tiết kiến trúc gỗ, hiện vật và câu chuyện lịch sử giúp chị hiểu rõ hơn về đời sống văn hóa của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Theo chị, mỗi chi tiết được lưu giữ tại đình đều mang dấu ấn thời gian, phản ánh nếp sinh hoạt và quan niệm văn hóa của các thế hệ trước.

Với những giá trị về kiến trúc, nghệ thuật và lịch sử, đình Mông Phụ là một điểm nhấn trong quần thể di tích làng cổ Đường Lâm. Ngôi đình không chỉ góp phần lưu giữ ký ức của cộng đồng mà còn giúp du khách hiểu thêm về cấu trúc làng Việt truyền thống, nơi di sản hiện diện trong không gian sinh hoạt và đời sống tinh thần của người dân.