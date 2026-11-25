Định lượng chỉ tiêu tăng trưởng đến từng ngành, địa phương
Chiều 25/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 gắn với triển khai các nhiệm vụ theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị đối với năm 2027.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dinh-luong-chi-tieu-tang-truong-den-tung-nganh-dia-phuong-10444900.html