Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: VPQH

Tập trung tháo gỡ vướng mắc thể chế, thúc đẩy phát triển

Theo Nghị quyết, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội đã thông qua 38 luật và 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Quốc hội thống nhất lùi thời điểm xem xét, thông qua 5 dự án luật, gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa sang Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XVI.

Một nội dung đáng chú ý của Nghị quyết là Quốc hội đồng ý kéo dài thời gian áp dụng một số nghị định, nghị quyết quy phạm pháp luật đã được Chính phủ ban hành theo cơ chế đặc biệt để xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật và trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Thời gian kéo dài tối đa đến hết ngày 31/12/2027.

Chính phủ có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện các văn bản liên quan, bảo đảm chậm nhất ngày 1/1/2028 các quy định mới được ban hành và có hiệu lực.

Quốc hội đồng ý kết thúc giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội đối với Dự án Hồ chứa nước Sông Than, tỉnh Khánh Hòa.

Nghị quyết cũng thống nhất một số chủ trương đáng chú ý như thu thập thông tin của người nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam, trừ các trường hợp được quy định; tiếp tục cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang các tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam trên nguyên tắc có đi, có lại.

Đối với Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), Quốc hội thống nhất cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đang áp dụng đối với khu thương mại tự do tại Hải Phòng, Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị. Chính phủ được giao xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách áp dụng, có hiệu lực từ ngày 01/01/2027.

Tăng cường giám sát, kiểm toán việc thực hiện các chương trình, dự án

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2026- 2035, Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các văn bản hướng dẫn; giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2027 cho các Chương trình cùng thời điểm giao dự toán cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đồng thời, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu số dùng chung để theo dõi nguồn lực, tiến độ và kết quả thực hiện.

Quốc hội giao Kiểm toán nhà nước định kỳ 2 năm tiến hành kiểm toán việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo các nghị quyết của Quốc hội.

Nghị quyết cũng giao Kiểm toán nhà nước kiểm toán trước khi thực hiện cơ chế đặc thù xử lý các vướng mắc trong việc chấp hành nghĩa vụ ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung, số liệu và phương án đề xuất.

Các đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: VPQH

Bên cạnh đó, Quốc hội thống nhất cho phép chưa công khai Báo cáo tài chính nhà nước năm 2025, năm 2026; công khai một số chỉ tiêu tài chính của Báo cáo tài chính nhà nước năm 2027 và công khai đầy đủ Báo cáo tài chính nhà nước năm 2028.

Theo Nghị quyết, Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ Bộ Quốc phòng theo Tờ trình số 130/TTr-CP ngày 02/11/2026; giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan liên quan sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm.

Về phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế, Quốc hội thống nhất như đề xuất của Chính phủ tại Tờ trình số 960/TTr-CP ngày 28/10/2026 và Báo cáo số 1142/BC-CP ngày 20/11/2026.

Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung chính sách đề xuất và tổ chức thực hiện bảo đảm tuân thủ quy định, hướng dẫn của OECD; không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp theo Nghị quyết số 107/2023/QH15, không ảnh hưởng đến tính đạt chuẩn của thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa, không làm mất quyền đánh thuế của Việt Nam đối với nghĩa vụ thuế của nhà đầu tư từ góc độ toàn cầu; bảo đảm ổn định đầu tư; chủ động phòng ngừa, không để phát sinh tranh chấp, khiếu kiện và không làm phát sinh bất cập mới trong quan hệ thuế quốc tế với OECD và các nước; không để thất thu ngân sách nhà nước, trục lợi chính sách.