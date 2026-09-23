Đinh Khánh Duy: 'Tôi trân trọng cơ hội với Út Lan 2'

Trượt vai Đực, tưởng cánh cửa “Út Lan 2” đã khép lại, Đinh Khánh Duy bất ngờ được gọi trở lại để hóa thân thành Hà Bá. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, nam diễn viên kể về vai diễn đặc biệt và hành trình từ người mẫu đến diễn xuất.

- Trong Út Lan 2, anh vào vai Hà Bá với tạo hình khá đặc biệt. Cơ duyên nào đưa anh đến với vai diễn này và phản ứng đầu tiên của anh khi biết mình sẽ trở thành Hà Bá là gì?

- Ban đầu, tôi casting cho vai Đực. Như mọi người đã biết, vai này sau đó do diễn viên Ngọc Phước đảm nhận. Khi ấy, tôi nghĩ mình đã hết cơ hội với Út Lan 2. Tuy nhiên, đoàn phim gọi lại và nói có một vai rất thú vị nhưng sẽ không thấy mặt, hỏi tôi có đồng ý hay không.

Sau khi nghe qua câu chuyện và tìm hiểu về nhân vật Hà Bá, tôi đã gật đầu. Với tôi, Hà Bá không đơn thuần là một nhân vật ma quỷ mà có câu chuyện, nội tâm riêng. Đây cũng là một vai diễn khó và nhiều thử thách. Tôi rất vui khi được trải nghiệm những điều này và trân trọng cơ hội mà ê-kíp dành cho mình.

- Anh phải cạo đầu, trải qua nhiều giờ hóa trang và ngâm mình dưới nước để thực hiện các cảnh quay. Điều gì thử thách anh nhiều nhất trong quá trình hóa thân thành Hà Bá?

- Thử thách lớn nhất với tôi là thực hiện các cảnh hành động trong khi vẫn phải bảo vệ lớp hóa trang, từ mái tóc dài, móng tay nhọn đến lớp da rắn trên cơ thể.

Tôi vừa phải thực hiện động tác sao cho chân thật, vừa phải kiểm soát lực và chuyển động để không làm ảnh hưởng đến lớp hóa trang, đồng thời bảo đảm an toàn cho các diễn viên khác cũng như chính mình.

- Tạo hình Hà Bá vốn đã gây ấn tượng mạnh về thị giác. Điều đó tạo thuận lợi hay áp lực gì cho anh khi thể hiện nhân vật?

- Cơ thể tôi gần như được bao phủ bởi lớp silicon nên các cử động tay chân, hình thể không thể linh hoạt như bình thường. Đặc biệt, ở những phân cảnh cần thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt, tôi phải diễn với cường độ lớn hơn thì biểu cảm mới có thể hiện rõ qua lớp mặt nạ Hà Bá.

Tuy nhiên, tạo hình này cũng có một điểm thuận lợi khá vui. Có những cảnh anh Dần chỉ yêu cầu tôi đứng ở một góc hoặc xuất hiện từ xa. Khi ấy, tôi gần như không cần biểu cảm quá nhiều. Nhờ có lớp mặt nạ che kín, đôi lúc tôi có thể thả lỏng một chút mà không bị phát hiện (cười).

- Cơ duyên nào đưa anh đến với diễn xuất? Anh bắt đầu theo nghề từ khi nào và vai diễn đầu tiên đến với anh ra sao?

- Năm lớp 12, khi đăng ký nguyện vọng đại học, ban đầu tôi muốn trở thành người mẫu. Tuy nhiên, lúc đó tôi không tìm thấy trường chính quy đào tạo ngành người mẫu nên bắt đầu nghĩ đến những ngành có liên quan. Cuối cùng, tôi quyết định thi vào ngành diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM vì thấy hai công việc cũng có những điểm gần nhau.

Suốt ba năm đầu đại học, tôi vẫn chưa thực sự mặn mà với diễn xuất bởi khi ấy đã làm người mẫu được vài năm. Đến năm cuối, tôi mới nhận ra mình bắt đầu yêu thích diễn xuất, thích được thể hiện những cảm xúc khác nhau và sống những cuộc đời khác nhau trên màn ảnh.

Vai diễn đầu tiên của tôi là trong một phim ngắn, bài tập học kỳ của hai sinh viên đạo diễn trong trường. Hai bạn gặp tôi ở sân trường rồi ngỏ lời mời tôi đóng vai chính. Đó cũng là một trong những cơ hội đầu tiên đưa tôi đến gần hơn với diễn xuất.

- Khi anh quyết định theo đuổi diễn xuất, gia đình phản ứng thế nào? Có thời điểm nào người thân từng lo lắng hoặc muốn anh lựa chọn một công việc ổn định hơn?

- Tất nhiên, ba mẹ luôn có những lo lắng dành cho con cái, nhưng ba mẹ tôi rất thương và tôn trọng quyết định của tôi. Năm thi đại học, tôi nói với ba mẹ: “Đây là quyết định của con, ba mẹ hãy cho con thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh và con sẽ tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình”. Sau đó, ba mẹ đồng ý và luôn đứng phía sau động viên, cổ vũ tôi trên con đường nghệ thuật dù trong gia đình không có ai theo nghề này.

Tôi rất biết ơn vì ba mẹ luôn đặt niềm tin ở mình để tôi có thể theo đuổi ước mơ. Còn những lần ba mẹ lo lắng thì kể không hết.

Gần đây nhất là khi tôi tham gia Út Lan 2. Ba mẹ biết tôi phải hóa trang thành Hà Bá nhưng không biết tôi còn phải ngâm mình dưới nước nhiều giờ hay thực hiện những cảnh hành động trông khá nguy hiểm.

Khi video hậu trường của Út Lan 2 được công bố, ba mẹ xem được rồi liên tục gọi điện hỏi thăm. Mẹ tôi thậm chí còn khóc. Lúc ấy, tôi vừa thương ba mẹ vừa thấy buồn cười vì ba mẹ tưởng những cảnh đánh nhau trong phim là thật. Thực tế, trên phim trường, các cảnh quay đều được ê-kíp tính toán để bảo đảm an toàn cho diễn viên.

- Trong những giai đoạn chưa có nhiều cơ hội diễn xuất, anh từng làm những công việc gì để duy trì cuộc sống và tiếp tục theo nghề?

- Ngay từ năm nhất đại học, tôi đã xin ba mẹ cho ra ngoài ở trọ để có thêm trải nghiệm về cuộc sống sinh viên. Tôi từng làm phục vụ tại quán cà phê, nhà hàng, quán ăn, shop quần áo, thậm chí làm cả công việc giữ xe.

Tôi vốn thích quan sát mọi người. Trong quá trình làm việc, tôi để ý cách họ đi đứng, hành động, giao tiếp và ứng xử trong những tình huống khác nhau rồi ghi nhớ. Khi gặp một vai diễn phù hợp, tôi có thể lấy những quan sát ấy làm chất liệu cho nhân vật.

Song song với những công việc làm thêm, tôi vẫn làm người mẫu và đến hiện tại vẫn duy trì công việc này. Những công việc khác chủ yếu được tôi làm trong năm nhất và năm hai đại học. Sau đó, lịch học và lịch làm người mẫu ngày càng dày nên tôi tạm gác lại.

- Sau những vai diễn gần đây, anh muốn thử sức với dạng nhân vật nào mà khán giả chưa từng thấy ở Đinh Khánh Duy?

- Tôi muốn thử sức với một vai hài. Qua những hình ảnh trên mạng xã hội, mọi người thường nghĩ tôi là người khá trầm tính, thậm chí có phần khó gần. Nhưng thực tế, khoảng 80% vai diễn tôi từng đảm nhận khi còn học ở trường đều là vai hài.

Vì vậy, tôi rất muốn có cơ hội thử sức với dạng nhân vật này trên màn ảnh để khán giả nhìn thấy một khía cạnh khác của mình.