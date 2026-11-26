Trong loạt hình ảnh hậu trường vừa được chia sẻ, Đình Khang khiến khán giả chú ý khi xuất hiện với diện mạo có phần bầm dập sau những màn tập luyện võ thuật. Đáng chú ý, người trực tiếp thực hiện các động tác đối kháng với anh lại là Steven Nguyễn.

Đình Khang nằm sõng soài trên sàn tập

Ở một khoảnh khắc, Đình Khang nằm sõng soài trên sàn tập, một tay bị Steven Nguyễn giữ chặt. Gương mặt ngỡ ngàng của nam diễn viên khiến bức ảnh trở nên hài hước. Trong khi đó, ở bức ảnh khác, Steven Nguyễn tung cú đá cao, Đình Khang đứng bên cạnh cầm dụng cụ hỗ trợ để tập luyện. Những hình ảnh cho thấy cả hai đang dành thời gian chuẩn bị cho các phân cảnh hành động trong dự án điện ảnh sắp tới.

Không chỉ có những động tác đối kháng, loạt hình ảnh còn phần nào hé lộ sự chuẩn bị về thể lực và kỹ năng của các diễn viên trước khi bước vào quá trình ghi hình. Những cú đá, thế khóa tay hay động tác khống chế đều đòi hỏi sự phối hợp giữa hai người tập luyện. Đặc biệt, với những cảnh hành động có sự tương tác trực tiếp, diễn viên cần làm chủ động tác để vừa tạo được cảm giác chân thực trên màn ảnh, vừa bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện.

Thực tế, những hình ảnh trên thuộc quá trình tập luyện của dàn diễn viên phim điện ảnh Phi Vụ Bông Tuyết Vàng. Đây là dự án điện ảnh đầu tay của nhạc sĩ Dương Khắc Linh trong vai trò đạo diễn, kết hợp cùng đạo diễn Phạm Hồ Sơn.

Poster chính thức phim điện ảnh Phi Vụ Bông Tuyết Vàng, dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 11/12/2026.

Cái tên Steven Nguyễn cũng được nhắc đến trong câu chuyện này. Sau dấu ấn với Mưa Đỏ, nam diễn viên ngày càng được khán giả chú ý ở những vai diễn có yếu tố hành động. Vì vậy, sự xuất hiện của Steven Nguyễn trong buổi tập cùng Đình Khang càng khiến người xem tò mò về những màn hành động mà cả hai sẽ mang đến trên màn ảnh.

Phim lấy bối cảnh một phiên đấu giá trên du thuyền sang trọng, nơi món bảo vật gia truyền mang tên Bông Tuyết Vàng trở thành mục tiêu của một nhóm tội phạm. Steven Nguyễn đảm nhận vai Võ Nghĩa, đóng cặp cùng Vân Trang trong vai Phương. Cả hai bị cuốn vào vụ cướp và phải tìm cách đối phó với những tình huống nguy hiểm xảy ra trên du thuyền.

Ngoài hai diễn viên chính, phim còn có sự tham gia của NSND Kim Xuân, Peter Phạm, Tùng Yuki, Đình Khang, Hoàng Kim Chi và Xuân Tiến. Tác phẩm thuộc thể loại hài, hành động, lấy không khí Giáng sinh làm bối cảnh và dự kiến ra rạp từ ngày 11/12/2026.