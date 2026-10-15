Định hướng xây dựng thương hiệu du lịch 'Non nước Cao Bằng' xanh, an toàn, thông minh

9 tháng đầu năm 2026, du lịch Cao Bằng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, toàn tỉnh đón 2,6 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Cao Bằng lần thứ ba liên tiếp được vinh danh trong “Top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam” thuộc giải thưởng Traveller Review Awards.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động du lịch vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, như thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách còn thấp; hạ tầng kết nối, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng và hệ thống biển chỉ dẫn tại một số điểm du lịch chưa đồng bộ. Lượng khách quốc tế mới đạt 50% kế hoạch năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo xem xét Đề án phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Đề án xác định khai thác hiệu quả giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Khu du lịch thác Bản Giốc, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, Khu du lịch Phja Oắc - Phja Đén và bản sắc văn hóa các dân tộc; đồng thời tận dụng lợi thế kết nối giao thông, mở rộng thị trường khách du lịch.

Định hướng phát triển tập trung vào ba nhóm sản phẩm chủ lực gồm du lịch di sản và lịch sử; du lịch địa chất và sinh thái; du lịch văn hóa, làng nghề và cộng đồng. Không gian du lịch tỉnh được định hướng phát triển thành 06 vùng chức năng trọng tâm. Các vùng được liên kết chặt chẽ qua 04 tuyến Công viên địa chất và hệ thống giao thông liên vùng, tạo thành các hành trình 2 - 3 ngày nhằm gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Cùng với định hướng phát triển sản phẩm, cuộc họp xem xét đề xuất chủ trương lập quy hoạch tu bổ, phục hồi Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó với quy mô nghiên cứu khoảng 820 ha, trong đó khu vực trung tâm và các điểm di tích khoảng 100 ha. Việc lập quy hoạch hướng tới bảo tồn các giá trị di tích, cảnh quan, đồng thời phát huy vai trò của Pác Bó trong kết nối các tuyến du lịch lịch sử, văn hóa.

Ban Chỉ đạo cũng thảo luận danh mục các khu, điểm du lịch ưu tiên lập quy hoạch, trong đó có khu vực Đàm Thủy - Trùng Khánh, Pác Bó và vùng phụ cận, Phja Oắc - Phja Đén, hồ Thang Hen - Mắt Thần núi, khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm cùng các điểm du lịch cộng đồng, làng nghề và cảnh quan đặc trưng. Công tác quy hoạch được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ sở thu hút đầu tư và phát triển du lịch theo hướng đồng bộ.

Đối với công tác xúc tiến, quảng bá du lịch giai đoạn 2027 - 2030, tỉnh định hướng xây dựng thương hiệu du lịch “Non nước Cao Bằng” xanh, an toàn, thông minh; đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa hoạt động truyền thông và mở rộng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế. Theo dự thảo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu số hóa dữ liệu và triển khai quản lý thông minh tại 100% khu, điểm du lịch trọng điểm; tổ chức hoặc tham gia từ 20 - 30 sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước và quốc tế trong cả giai đoạn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Cao Bằng mở cửa di sản”. Các hoạt động dự kiến diễn ra trong tháng 10 và 11/2026, trọng tâm vào ngày 23 và 24/11/2026, kết hợp quảng bá du lịch với trình diễn di sản, giới thiệu làng nghề, ẩm thực và các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Tỉnh định hướng xây dựng các điểm trải nghiệm tại cơ sở, phát huy vai trò của nghệ nhân và cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền di sản, đồng thời tạo thêm sản phẩm phục vụ du khách.

Tham gia thảo luận, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xúc tiến, phát triển du lịch tại cơ sở; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực và kiến nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ tháo gỡ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu thảo luận.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên tháo gỡ những hạn chế về hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030 và Kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch giai đoạn 2027 - 2030, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 10/2026; đồng thời phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề xuất lập quy hoạch Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và danh mục các khu, điểm du lịch ưu tiên lập quy hoạch, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý và nguyên tắc bảo vệ các yếu tố gốc của di tích.

Đối với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, đề nghị đẩy mạnh truyền thông trước sự kiện qua các kênh báo chí truyền thông chính thống và các kênh truyền thông mạng xã hội. Các hoạt động đảm bảo đậm đà bản sắc, có chiều sâu, bảo đảm quyền lợi thực chất của người dân, nghệ nhân và cộng đồng tham gia.