Định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối hơn 2.000 điểm cầu trên cả nước, với khoảng 80.000 đại biểu tham dự. Tại tỉnh Cà Mau, hội nghị được kết nối đến 65 điểm cầu, với 1.670 đại biểu tham dự.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2026 được kết nối trực tuyến đến hơn 2.000 điểm cầu trên cả nước. Trong hình: các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Thạc sĩ Dương Văn Thạnh, Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau (bên phải) và đồng chí Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cà Mau.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về những định hướng lớn trong lĩnh vực giáo dục, y tế và chuyển đổi số. Đây là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực, sức khoẻ Nhân dân và hiệu quả quản lý, điều hành. Các nội dung được quán triệt đặt ra yêu cầu cụ thể hoá chủ trương thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, bảo đảm triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong lĩnh vực giáo dục, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tin về định hướng rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông và xây dựng bộ sách giáo khoa mới từ lớp 1 đến lớp 12, dự kiến sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028–2029. Trọng tâm là phát triển toàn diện học sinh, chú trọng giáo dục đạo đức, tăng cường giáo dục thể chất, thể thao và trang bị kỹ năng mềm, góp phần hình thành thế hệ học sinh phát triển hài hoà về phẩm chất, thể lực và năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tin về định hướng hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông, xây dựng bộ sách giáo khoa mới. (Ảnh chụp màn hình).

Đối với lĩnh vực y tế, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, triển khai chuyên đề về công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021–2025, định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026–2030. Chuyên đề tập trung đánh giá kết quả đạt được, nhận diện những vấn đề cần tiếp tục giải quyết và đề ra giải pháp duy trì thành quả phòng, chống bệnh, hướng tới loại trừ sốt rét bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Về chuyển đổi số, đồng chí Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, thông tin về những kết quả bước đầu, hạn chế và yêu cầu đặt ra trong thời gian tới. Trọng tâm là khắc phục khó khăn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chuyển đổi số cần gắn với hiệu quả thực tế, lấy kết quả giải quyết công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu chỉ đạo, định hướng nâng cao chất lượng tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu đội ngũ báo cáo viên chủ động nắm bắt thông tin, bám sát tài liệu định hướng của Trung ương, kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động giám sát và những kết quả đối ngoại quan trọng.

Nội dung tuyên truyền phải bảo đảm chính xác, có trọng tâm, sát thực tiễn và phù hợp với từng đối tượng, góp phần thống nhất nhận thức, hành động, củng cố đồng thuận xã hội, đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống.

Ban Tuyên giáo Trung ương phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”. (Ảnh chụp màn hình).

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tìm hiểu kiến thức, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện chuyển đổi số. Qua đó, góp phần lan toả tinh thần chủ động tiếp cận công nghệ, thúc đẩy ứng dụng số trong công việc và đời sống, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.