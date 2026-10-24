Định hướng sinh viên ứng dụng AI trong nghiên cứu khoa học

Các diễn giả trao đổi tại Talkshow Ứng dụng AI trong nghiên cứu khoa học. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu tại chương trình, anh Phan Thế Công, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố nhấn mạnh: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là những động lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tinh thần này được thể hiện trong các nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các ngành, lĩnh vực chiến lược; phát triển hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm như: hàng không, vũ trụ, logistics, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp công nghệ cao và các ngành kỹ thuật then chốt.

Từ những định hướng, yêu cầu đó, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố nhận thấy việc đẩy mạnh NCKH trong sinh viên không chỉ góp phần nâng cao chất lượng học tập, đào tạo nguồn nhân lực mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ phát huy trí tuệ, khả năng sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Những năm qua, tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn thành phố luôn có những chương trình, hoạt động thúc đẩy và đồng hành với sinh viên trong NCKH, trong đó có hội trại NCKH.

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội mới, giúp sinh viên tiếp cận tri thức, đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả NCKH. Để định hướng sinh viên ứng dụng AI trong NCKH, trong khuôn khổ Hội trại NCKH năm nay, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố tổ chức Talkshow Ứng dụng AI trong NCKH. Tại chương trình, sinh viên sẽ được gặp gỡ, giao lưu với các diễn giả là giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, NCKH.

Đông đảo sinh viên tham gia Talkshow Ứng dụng AI trong nghiên cứu khoa học. Ảnh: Nga Sơn

Phó Bí thư Thành đoàn mong muốn sinh viên sẽ tận dụng thật tốt cơ hội, chú ý lắng nghe, chủ động tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm quý báu từ các diễn giả; đồng thời mạnh dạn đặt câu hỏi, trao đổi những vấn đề mình còn băn khoăn, chia sẻ những ý tưởng mà bản thân đang ấp ủ để được chia sẻ, định hướng, hiện thực hóa ý tưởng thành những đề tài NCKH. Đồng thời, từ chương trình Hội trại NCKH, sinh viên sẽ luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, chủ động nghiên cứu, sáng tạo, gắn kiến thức với thực tiễn; biến những ý tưởng, công trình nghiên cứu thành những đóng góp thiết thực, chung tay xây dựng thành phố Đồng Nai văn minh, hiện đại và đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hùng cường.

Tại chương trình, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đã được nghe các diễn giả chia sẻ về vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong NCKH; những khó khăn, hạn chế mà sinh viên thường gặp phải trong NCKH; những cơ hội mà AI mang lại, phương pháp ứng dụng AI trong các bước NCKH…