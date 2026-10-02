Định hướng quy hoạch xã Hòa Vang đến năm 2050 theo mô hình đô thị bọt biển

Mở rộng không gian phát triển

Tại hội thảo, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện cho biết, sau sáp nhập, xã Hòa Vang đứng trước nhiều cơ hội phát triển với không gian mới, giữ vai trò chuyển tiếp giữa khu vực đô thị hóa của thành phố với vùng đồi núi, rừng, nông nghiệp và các không gian sinh thái phía Tây. Trong cấu trúc tổng thể, hệ thống giao thông đối ngoại và các dự án lớn của thành phố giữ vai trò định hình các hướng phát triển của địa phương.

Toàn cảnh hội thảo.

Quốc lộ 14B, Quốc lộ 14G, cao tốc Bắc - Nam, các tuyến vành đai, các tuyến kết nối Khu thương mại tự do và hệ thống đường sắt tạo thành bộ khung liên kết Hòa Vang với khu vực trung tâm Đà Nẵng, các khu công nghiệp, logistics và các đầu mối kinh tế.

Các khu chức năng đô thị mới được bố trí trên cơ sở khai thác khả năng tiếp cận của các hành lang giao thông này, đồng thời bảo đảm kiểm soát đấu nối, hành lang an toàn và khả năng cung cấp hạ tầng.

Các đại biểu chủ trì hội thảo.

Do đó, việc triển khai nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hòa Vang đến năm 2050 là nhiệm vụ cấp bách và hết sức quan trọng, có vai trò định hình tầm nhìn, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới, gắn với định hướng phát triển của Quy hoạch chung TP Đà Nẵng mới.

“Đô thị bọt biển là mô hình, triết lý quy hoạch mà chúng tôi nhận thấy có thể vừa giải quyết được những thách thức đặc thù của Hòa Vang, vừa phù hợp với định hướng không gian phát triển của thành phố, nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời phù hợp với quan điểm vừa phát triển vừa bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng của Hòa Vang mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất đã đề ra”, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện nói.

Đơn vị tư vấn thuyết trình phương án đề xuất Quy hoạch chung đô thị Hòa Vang đến năm 2050.

Theo phương án đề xuất Quy hoạch chung đô thị Hòa Vang đến năm 2050, khu vực trung tâm Hòa Phong tập trung các chức năng hành chính, công cộng, thương mại - dịch vụ, văn hóa, y tế, giáo dục và các khu ở đô thị. Khu vực phát triển đô thị mới phía Đông và dọc các trục giao thông chính sẽ bố trí các đơn vị ở mới, tái định cư, nhà ở xã hội, dịch vụ và các chức năng tạo động lực phát triển.

Các chức năng công nghiệp sạch, logistics và dịch vụ hỗ trợ được định hướng gắn với các hành lang giao thông lớn và Khu thương mại tự do. Trong phương án quy hoạch, các dải cây xanh, hành lang hạ tầng và mạng lưới đường phục vụ vận tải được bố trí phù hợp.

Sơ đồ cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn xã.

Khu vực phía Tây Hòa Vang được định hướng phát triển dựa trên quỹ rừng, đất nông nghiệp, hệ thống sông Túy Loan, các suối, hồ và địa hình đồi núi. Các hoạt động nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế lâm nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và trải nghiệm được bố trí theo hướng khai thác giá trị cảnh quan, đồng thời hạn chế gia tăng mật độ xây dựng. Các tuyến kết nối về Bà Nà và Quốc lộ 14G là những hành lang quan trọng để tổ chức các sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan tự nhiên và các làng hiện hữu.

Định hình không gian đô thị bền vững

Mô hình “làng trong đô thị” là một nội dung quan trọng trong phương án quy hoạch. Các làng hiện hữu được giữ lại như những đơn vị cư trú có lịch sử và cấu trúc riêng, đồng thời được nâng cấp để đáp ứng điều kiện sống đô thị. Trọng tâm là bổ sung hạ tầng kỹ thuật, nhà văn hóa, trường mầm non, sân thể thao, cây xanh; cải tạo đường làng và các không gian sinh hoạt cộng đồng.

Các hoạt động tại khu vực làng được định hướng gắn với dịch vụ cộng đồng, du lịch trải nghiệm, nông nghiệp và sản phẩm địa phương. Không gian làng được đặt trong mối quan hệ hài hòa với các khu đô thị mới, hệ thống cây xanh, đường giao thông, công trình công cộng và các khoảng mở.

Đại biểu đề xuất nhiều nội dung nhằm hoàn thiện quy hoạch tổng thể.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các sở, ngành đánh giá cao phương án Quy hoạch chung đô thị Hòa Vang đến năm 2050 do đơn vị tư vấn xây dựng; đồng thời đề xuất nhiều nội dung nhằm hoàn thiện quy hoạch tổng thể, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung TP Đà Nẵng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam, Quy hoạch chung của thành phố xác định phía Tây là khu vực sinh thái, nông - lâm nghiệp, du lịch và dự trữ phát triển dài hạn; đồng thời kết hợp phát triển công nghiệp, logistics, Khu thương mại tự do, sân golf, điện mặt trời.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu tại hội thảo.

Trong đó, xã Hòa Vang không đơn thuần là khu vực quy hoạch nông thôn mà là không gian chuyển tiếp giữa đô thị, nông thôn và sinh thái; đồng thời giữ vai trò về lưu vực, không gian xanh và dư địa phát triển dài hạn của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đề nghị, đơn vị tư vấn lập một bản đồ riêng, chồng ghép toàn bộ định hướng quy hoạch cấp trên lên địa bàn xã; đồng thời lập bảng đối chiếu gồm 4 nội dung: quy hoạch cấp trên, nội dung đồ án, mức độ phù hợp và nội dung cần xử lý.

Đối với việc chuyển đổi đất nông nghiệp, mở rộng khu dân cư, cần phân loại rõ 5 nhóm khu vực gồm: giữ nguyên, chỉnh trang, phát triển mới, hạn chế phát triển và cấm xây dựng. Đối với mỗi khu vực phát triển mới, cần tính toán cụ thể chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, trước khi xác định các khu đô thị, cần lập 3 lớp nền gồm địa hình, thủy văn và sinh thái, từ đó xác định quỹ đất có khả năng phát triển. Đồ án cũng cần thể hiện danh mục dự án, phân kỳ thực hiện giai đoạn 2026-2030, 2030-2035 và dài hạn; gắn với từng nhóm dự án ưu tiên, nguồn lực thực hiện, quỹ đất công hay đất tư, công tác giải phóng mặt bằng, cơ quan thực hiện và mối quan hệ phụ thuộc giữa các dự án…

“Tiêu chí lớn nhất của đồ án này không phải là mở được bao nhiêu đất xây dựng, mà là mở ở đâu, ở mức độ nào và phần không gian nào phải giữ lại cho 30 đến 50 năm tới. Đồ án phải chốt được Hòa Vang là gì trong cấu trúc quy hoạch của TP Đà Nẵng”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam nhấn mạnh.

Kết thúc hội thảo, lãnh đạo xã Hòa Vang tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam và các đề xuất, góp ý của chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ngành để tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch bảo đảm chất lượng, tính khả thi, tạo nền tảng định hướng cho Hòa Vang phát triển bền vững, có diện mạo phù hợp với vai trò, vị trí trong cấu trúc đô thị Đà Nẵng tương lai.