Định hướng quy hoạch xã Hòa Tiến đến năm 2050 phát triển hài hòa giữa đô thị – công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp – sinh thái

Chủ trì hội thảo có ông Tô Văn Hùng – Chánh Thanh tra thành phố, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Hữu Lợi – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và ông Nguyễn Tấn Khoa – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến.

Hội tụ nhiều lợi thế

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Nguyễn Tấn Khoa cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hòa Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hòa Tiến và xã Hòa Khương trước đây, với tổng diện tích tự nhiên 6.590ha, dân số hiện trạng khoảng 40.282 người.

Toàn cảnh hội thảo.

Hòa Tiến nằm ở phía Tây Nam TP Đà Nẵng, có vị trí kết nối với nhiều tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 14B, ĐT605 và các tuyến đường liên vùng. Đây là lợi thế để địa phương tăng cường kết nối với khu vực trung tâm thành phố và các vùng phát triển mới, tạo điều kiện thúc đẩy thương mại – dịch vụ, vận tải, sản xuất và các hoạt động kinh tế đô thị.

Trong đó, khu vực phía Đông, chủ yếu thuộc địa bàn Hòa Tiến trước đây, có địa hình tương đối bằng phẳng, dân cư tập trung đông, hệ thống hạ tầng xã hội cơ bản được hình thành. Những điều kiện này thuận lợi cho việc phát triển thương mại – dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp và từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị hóa.

Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Nguyễn Tấn Khoa phát biểu tại hội thảo.

Bên cạnh đó, với quỹ đất tự nhiên rộng, trong đó đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, Hòa Tiến có nhiều điều kiện phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và các mô hình sản xuất gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Ở phía Tây, chủ yếu thuộc địa bàn Hòa Khương trước đây, hệ thống đồi núi, đất lâm nghiệp, sông suối cùng cảnh quan tự nhiên phong phú tạo nên không gian sinh thái đặc trưng. Đặc biệt, hồ Đồng Nghệ và khu vực cảnh quan xung quanh sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng và các loại hình dịch vụ gắn với thiên nhiên…

Đơn vị tư vấn báo cáo nội dung Quy hoạch chung đô thị Hòa Tiến đến năm 2050.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Nguyễn Tấn Khoa, với những lợi thế khác biệt về điều kiện tự nhiên và hiện trạng phát triển giữa hai khu vực Hòa Tiến cũ và Hòa Khương cũ, địa phương có cơ sở hình thành cơ cấu kinh tế đa dạng, theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ, đồng thời phát huy vai trò của nông nghiệp, lâm nghiệp trong phát triển kinh tế sinh thái.

“Phát triển đô thị phải có tầm nhìn dài hạn nhưng cần xuất phát từ điều kiện thực tế; khai thác hiệu quả các lợi thế để tạo động lực tăng trưởng, đồng thời bảo vệ không gian sinh thái, gìn giữ bản sắc thôn làng và bảo đảm quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Quy hoạch phải tạo ra dư địa phát triển mới nhưng không làm mất đi những giá trị vốn có của Hòa Tiến”, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Nguyễn Tấn Khoa nhấn mạnh.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển

Theo định hướng quy hoạch đến năm 2050, xã Hòa Tiến thuộc không gian phát triển phía Tây Nam thành phố, giữ vai trò là khu vực chuyển tiếp giữa đô thị trung tâm với vùng nông nghiệp, đồi núi, rừng và không gian sinh thái phía Tây; đồng thời là khu vực dự trữ phát triển đô thị trong dài hạn.

Trên cơ sở đó, không gian quy hoạch Hòa Tiến được định hướng tổ chức theo cấu trúc kết hợp hài hòa giữa đô thị, công nghiệp – dịch vụ, logistics, nông nghiệp và sinh thái, bảo đảm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng khu vực.

Cụ thể, khu vực Hòa Tiến trước đây được định hướng phát triển thành khu vực tập trung các chức năng đô thị, thương mại – dịch vụ, công trình công cộng, hạ tầng xã hội và các khu dân cư đô thị mới. Các trục giao thông đối ngoại như Quốc lộ 14B, ĐT605, đường Vành đai phía Tây, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và hệ thống giao thông liên vùng sẽ được khai thác nhằm hình thành các hành lang phát triển đô thị, công nghiệp – dịch vụ và logistics.

Cùng với đó, quy hoạch bố trí các khu dân cư mới, khu tái định cư, nhà ở xã hội và các khu chức năng phụ trợ, gắn với quá trình giãn dân, mở rộng không gian đô thị và triển khai các dự án trọng điểm của thành phố.

Đối với khu vực phía Tây và Tây Nam xã Hòa Tiến (Hòa Khương trước đây), định hướng chủ đạo là duy trì, phát huy vai trò không gian sinh thái, nông nghiệp và lâm nghiệp; hạn chế phát triển xây dựng tập trung tại các khu vực rừng, địa hình đồi núi và những nơi tiềm ẩn nguy cơ thiên tai.

Bối cảnh hình thành Cụm đô thị phía Tây thành phố Đà Nẵng.

Đặc biệt, chú trọng bảo vệ hệ thống rừng, hồ Đồng Xanh – Đồng Nghệ, hành lang sông Cẩm Lệ, sông Yên, sông Tây Tịnh cùng các hồ, suối và vùng đất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu phát triển các không gian du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nông nghiệp sinh thái và hoạt động trải nghiệm gắn với cảnh quan tự nhiên, vừa khai thác giá trị kinh tế, vừa bảo đảm yêu cầu bảo tồn môi trường.

Đáng chú ý, Hòa Tiến là một trong ba cực phát triển thuộc Cụm đô thị phía Tây thành phố Đà Nẵng, được tổ chức theo mô hình liên kết Bà Nà – Hòa Vang – Hòa Tiến. Trong cấu trúc này, Bà Nà giữ vai trò cực sinh thái và du lịch; Hòa Vang là đô thị mới phát triển toàn diện; Hòa Tiến được định hướng trở thành đô thị cửa ngõ, tập trung phát triển công nghiệp – dịch vụ công nghệ cao.

Ba khu vực có mối quan hệ liên kết, bổ trợ về chức năng, từng bước hình thành cấu trúc phát triển tổng hợp giữa sinh thái – du lịch, đô thị và công nghiệp – dịch vụ. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Tây thành phố trong thời gian tới.

Các chuyên gia góp ý kiến về định hướng tổ chức không gian, phân bổ các khu chức năng và khai thác tiềm năng từng khu vực.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về định hướng tổ chức không gian, phân bổ các khu chức năng và khai thác tiềm năng từng khu vực. Các ý kiến đều hướng đến mục tiêu xây dựng cấu trúc phát triển hài hòa giữa đô thị – công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp – sinh thái, bảo đảm Hòa Tiến vừa là khu vực mở rộng đô thị phía Tây Nam, vừa giữ vai trò không gian sinh thái và dự trữ phát triển dài hạn của TP Đà Nẵng.

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo là cơ sở quan trọng để UBND xã Hòa Tiến cùng đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, khả thi và phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố. Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo nền tảng để Hòa Tiến phát triển bền vững, hài hòa giữa yêu cầu đô thị hóa với bảo tồn các giá trị sinh thái và bản sắc địa phương.