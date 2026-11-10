Sáng 10/11, tại UBND xã Cần Giờ đã diễn ra hội thảo với chủ đề “Định hướng quy hoạch Cần Giờ trong không gian phát triển mới của TPHCM: Tầm nhìn, cơ hội và giải pháp phát triển bền vững”. Sự kiện do UBND Cần Giờ phối hợp cùng Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam tổ chức, thu hút nhiều chuyên gia đầu ngành về quy hoạch, giao thông, đô thị, nghiên cứu rừng và các nhà quản lý.

Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Mạnh Cường.

Phát biểu khai mạc, ông Mai Trung Hưng – Chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết, hội thảo diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang nghiên cứu, định hình không gian phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, Cần Giờ có điều kiện để xác lập rõ hơn vai trò, vị trí của mình trong cấu trúc phát triển chung của thành phố; phát huy lợi thế về biển, sinh thái, cảnh quan và dịch vụ; đồng thời đóng góp tích cực hơn vào động lực tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, tiềm năng chỉ có thể trở thành động lực phát triển khi được đặt trong một tầm nhìn quy hoạch đúng đắn, có tính tổng thể, dài hạn và được tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

Qua đó, ông Hưng cũng chia sẻ, Cần Giờ đang đứng trước nhiều vấn đề cần được nghiên cứu thấu đáo, đó là làm thế nào để khai thác hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế biển và du lịch, nhưng không làm tổn hại đến hệ sinh thái tự nhiên vốn là giá trị cốt lõi của địa phương.

Theo ông Mai Trung Hưng – Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, Cần Giờ có những lợi thế riêng, nhưng tương lai của Cần Giờ sẽ phụ thuộc rất lớn vào cách chúng ta lựa chọn con đường phát triển, tổ chức không gian và gìn giữ những giá trị cốt lõi của địa phương. Ảnh: Mạnh Cường

Vấn đề quan trọng là làm thế nào để tổ chức không gian phát triển đô thị, dân cư, dịch vụ, du lịch và các hoạt động kinh tế biển một cách hợp lý; vừa tạo động lực tăng trưởng, vừa bảo đảm chất lượng sống của người dân.

Bên cạnh đó, yêu cầu về hệ thống giao thông, kết nối liên vùng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cấp thoát nước, xử lý chất thải, năng lượng và các công trình thiết yếu, phải được tính toán đồng bộ với quy mô và tốc độ phát triển trong tương lai.

Đồng thời, theo ông Hưng, Cần Giờ cũng phải tính đến những thách thức ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngập lụt, xói lở bờ biển, bảo tồn đa dạng sinh học và khả năng thích ứng của hệ thống hạ tầng ven biển.

“Những vấn đề đó cho thấy, quy hoạch Cần Giờ không thể chỉ dừng lại ở việc bố trí các khu chức năng hoặc xác định các dự án phát triển riêng lẻ. Điều cần thiết hơn là phải có một tư duy quy hoạch tổng thể, nhìn nhận Cần Giờ trong mối quan hệ hữu cơ với toàn bộ không gian phát triển của TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; xác định rõ những giá trị cần bảo tồn, những lợi thế cần phát huy, những không gian có thể phát triển và những giới hạn cần được tôn trọng. Đây chính là yêu cầu đặt ra đối với địa phương trong giai đoạn hiện nay”, Chủ tịch Cần Giờ nhấn mạnh.

Từ thực tiễn quy hoạch và phát triển đô thị, ông Hưng mong muốn các chuyên gia có thể gợi mở những cơ chế, giải pháp nào để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, thu hút nhà đầu tư có năng lực, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch, đầu tư hạ tầng và quản lý phát triển.

TS.KTS. Ngô Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết nhiều ý kiến thiết thực trong quy hoạch đô thị. Ảnh: Mạnh Cường

Địa phương cũng mong muốn được trao đổi, hiến kế với các nội dung cụ thể như: Xác lập vị trí và vai trò của Cần Giờ trong không gian phát triển mới của TPHCM; Tổ chức không gian và lựa chọn mô hình phát triển; về hạ tầng giao thông và kết nối vùng; Bảo tồn hệ sinh thái và phát triển bền vững; Cơ chế, nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Nhiều tham luận tại hội thảo được các chuyên gia quy hoạch, giao thông, đô thị, kinh tế trình bày cho thấy, Cần Giờ có khá nhiều dư địa để phát triển. Đó cũng là ý nghĩa của việc đặt Cần Giờ vào đúng vị thế trong quy hoạch tổng thể TPHCM.