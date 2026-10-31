Định hướng phát triển kinh tế số thành phố Đồng Nai

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Tham dự hội thảo có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn; PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang chia sẻ: Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng trao đổi về những định hướng, mô hình và giải pháp thúc đẩy kinh tế số; góp phần khai thác hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đồng Nai.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Hội thảo tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp trọng tâm để thúc đẩy kinh tế số ở thành phố Đồng Nai như: số hóa công nghiệp, phát triển kinh tế số lõi, số hóa thương mại và logistics gắn với đô thị sân bay, phát triển hạ tầng số, nền tảng và dữ liệu dùng chung, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và phát triển nhân lực số, mở không gian tăng trưởng mới, hoàn thiện thống kê và đo lường kinh tế số…

Tại hội thảo, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình bày định hướng Chiến lược phát triển kinh tế số Đồng Nai. Các chuyên gia, diễn giả, doanh nghiệp trình bày các nội dung, tham luận liên quan đến nội dung chỉ số chuyển đổi số (DTI) và kinh tế số như: Đồng Nai đang ở đâu, cải thiện chỉ số nào để vào nhóm dẫn đầu; phát triển kinh tế dữ liệu và mô hình đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu - khuyến nghị cho Đồng Nai; giải pháp cho thương mại thông minh - tiêu dùng thông minh - mở khóa động lực kinh tế số cho tăng trưởng 2 con số…

PGS.TS Đặng Thị Việt Đức, Trưởng khoa Tài chính kế toán (Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông) chia sẻ tham luận tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Đại diện TikTok Việt Nam chia sẻ tham luận tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Bên cạnh đó, còn có các nội dung về mô hình tính toán kinh tế số và áp dụng cho Đồng Nai; xây dựng hiện diện số của địa phương mới trên không gian mạng; ứng dụng UAV và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng cơ sở dữ liệu, giám sát tài nguyên - môi trường và phát triển nông nghiệp số; biến công nghệ AI thành đòn bẩy thực tiễn cho doanh nghiệp phát triển… Hội thảo diễn ra phiên thảo luận chuyên gia với chủ đề “Các yếu tố cốt lõi và động lực mới cho phát triển kinh tế số Đồng Nai”.

Phiên thảo luận tại hội thảo với chủ đề “Các yếu tố cốt lõi và động lực mới cho phát triển kinh tế số Đồng Nai”. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tổng kết hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn giao Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp rà soát những nội dung, đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp tại hội thảo để từ đó tham mưu những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy kinh tế số. Sở Khoa học và Công nghệ cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các chuyên gia xây dựng đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Các đại biểu chụp hình sau hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh các sở, ngành, đơn vị liên quan cần đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế số thông qua sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền, nhà trường và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát danh mục bài toán và đơn đặt hàng sản phẩm khoa học, công nghệ về phát triển kinh tế số cho năm 2027.