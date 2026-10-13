Định hướng phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Trung Quốc, sáng 13-10, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu có chuyến thăm và làm việc tại Đại học Thanh Hoa, cơ sở hàng đầu về đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học của Trung Quốc.