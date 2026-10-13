Định hướng phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 20-CTr/TU nhằm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu tạo bước đột phá trong phát triển du lịch, đưa ngành kinh tế này trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô. Với những định hướng chiến lược và giải pháp đồng bộ, Thành phố hướng tới xây dựng trung tâm du lịch văn hóa, di sản và sáng tạo hàng đầu khu vực và quốc tế.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dinh-huong-phat-trien-du-lich-ha-noi-den-nam-2030-tam-nhin-2045-1760923.html