Định hướng phát triển du lịch cộng đồng tại đặc khu Phú Quý

Du khách chèo SUP và lặn ngắm san hô tại khu vực Bãi Cạn tuyệt đẹp của Đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo đó, trong giai đoạn 2026 - 2029, đặc khu Phú Quý sẽ hình thành ít nhất 1 điểm du lịch cộng đồng có nhà sinh hoạt cộng đồng và đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, chất lượng. Phú Quý định hướng 100% thành viên tổ du lịch cộng đồng được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch và được cấp chứng chỉ theo quy định; phấn đấu có 30% chủ cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch cộng đồng được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; ít nhất 70% lao động du lịch cộng đồng được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch (trong đó có ít nhất 50% là lao động nữ); mỗi điểm du lịch cộng đồng có ít nhất 1 người có khả năng giao tiếp được một ngoại ngữ.

Đặc khu phấn đấu xây dựng ít nhất 1 mô hình chuỗi liên kết du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới (tài nguyên địa phương - sản xuất nông nghiệp/ngư nghiệp - chế biến sản phẩm - trải nghiệm du lịch - lưu trú, ăn uống - mua sắm - đặc sản - quảng bá, bán tour - quay trở lại đầu tư cho cộng đồng); hình thành, duy trì làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP gắn với điểm du lịch cộng đồng. Phú Quý phấn đấu xây dựng 1 điểm du lịch cộng đồng được công nhận theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13259:2020 về du lịch cộng đồng; điểm du lịch cộng đồng có ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch…

Theo ông Lê Hồng Lợi, trong giai đoạn đến năm 2030, Phú Quý phấn đấu có 80% chủ cơ sở du lịch cung ứng dịch vụ du lịch cộng đồng được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; ít nhất 70% lao động du lịch cộng đồng được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch. Đặc khu đặt mục tiêu 100% các điểm du lịch cộng đồng được lựa chọn xây dựng, phát triển và đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13259:2020 được giới thiệu, quảng bá; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu và chuẩn hóa bản đồ số các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Nằm cách cảng Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120 km) theo hướng Đông Nam, đặc khu Phú Quý được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại xã Ngũ Phụng. Đặc khu có diện tích tự nhiên 18 km2 và quy mô dân số 32.000 người. Phú Quý được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và đánh bắt hải sản. Đảo Phú Quý là một trong 12 khu bảo tồn biển quốc gia do tính chất đa dạng sinh học và quy tụ nhiều loài hải sản quý hiếm.

Về du lịch, Phú Quý có nhiều bãi biển đẹp như: Bãi nhỏ Gành Hang, bãi Lạch Xanh, vịnh Triều Dương… với làn nước trong xanh, bãi cát trắng mịn trải dài. Đây là những bãi tắm đẹp được giới hạn bởi những mũi đá nhô ra biển, trên bờ điểm xuyết quanh bãi là những mỏm đá đen, cảnh quan độc đáo, thoáng đãng và yên tĩnh. Trung tâm đảo có các dãy đồi lượn sóng, tạo điều kiện phát triển các loại hình du lịch khám phá, tham quan. Bên cạnh đó, đặc khu Phú Quý có 25 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, di tích nổi tiếng; trong đó đền thờ Công chúa Bàn Tranh, chùa Linh Quang, vạn An Thạnh được công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia.

Ngành du lịch Phú Quý có bước phát triển rõ nét với việc hình thành và phát triển một số loại hình du lịch biển, thể thao biển, giải trí như: Tham quan các đảo nhỏ, lặn ngắm san hô, câu cá, chèo súp, lướt ván dù... Nhờ đó, lượng khách đến địa phương tham quan, du lịch ngày càng tăng cao. Trong giai đoạn 2021- 2025, Phú Quý đón 635.899 lượt khách, tốc độ tăng bình quân hằng năm là 40%/năm, doanh thu từ du lịch đạt 1.589 tỷ đồng.