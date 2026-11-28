Các đại biểu, nhà khoa học và khách mời tham dự Hội thảo khoa học tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên.

Sáng 28/11, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Định hướng phát triển Cơ khí và Cơ khí tự động hóa trong kỷ nguyên AI và chuyển đổi số”. Sự kiện có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp; đồng thời là hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm truyền thống Khoa Cơ khí (1966–2026).

Hội thảo do Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên tổ chức.

Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực cơ khí

AI, tự động hóa và chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong sản xuất công nghiệp. Trước xu thế đó, lĩnh vực cơ khí đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ, mô hình sản xuất, phương thức quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Năng lực làm chủ công nghệ lõi, phát triển sản xuất thông minh, nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật, công bố kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thảo luận định hướng phát triển mới của ngành Cơ khí và Cơ khí tự động hóa; qua đó tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Tham dự Hội thảo có NGND.GS.TSKH. Bành Tiến Long – nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên; đại diện lãnh đạo các đơn vị phối hợp tổ chức, cùng đông đảo nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp.

NGND.GS.TSKH. Bành Tiến Long trình bày báo cáo chính về định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học lĩnh vực cơ khí giai đoạn 2026–2045.

PGS.TS. Phạm Ngọc Thắng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Phạm Ngọc Thắng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên – nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển của lĩnh vực cơ khí trong bối cảnh mới.

1 báo cáo chính, 20 báo cáo khoa học, 20 poster và 40 bài báo được công bố

Điểm nhấn của Hội thảo là báo cáo chuyên sâu, tập trung vào những vấn đề thời sự và có giá trị ứng dụng trong lĩnh vực cơ khí. Tại phiên toàn thể, NGND.GS.TSKH. Bành Tiến Long trình bày báo cáo chính (Keynote) với chủ đề: “Đào tạo và nghiên cứu khoa học lĩnh vực cơ khí giai đoạn 2026–2045: Chuyển dịch mô hình, làm chủ công nghệ lõi và kiến tạo nguồn nhân lực tinh hoa của lĩnh vực Cơ khí trong thời đại AI”. Báo cáo tập trung phân tích định hướng đổi mới mô hình đào tạo, phát triển năng lực nghiên cứu và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành cơ khí trong giai đoạn tới

Theo Ban tổ chức, Hội thảo có 20 báo cáo khoa học được trình bày tại các phiên chuyên môn, 20 báo cáo poster giới thiệu kết quả nghiên cứu và 40 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Ứng dụng của Nhà trường.

Các báo cáo chuyên môn được tổ chức thành bốn phiên, gồm: thiết kế, tính toán và mô phỏng cơ khí; công nghệ chế tạo và gia công cơ khí; vật liệu cơ khí và công nghệ hàn/bồi đắp; cơ điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh. Nội dung trao đổi tập trung vào khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ vật liệu và các phương thức sản xuất tiên tiến.

Dấu mốc khoa học hướng tới 60 năm truyền thống Khoa Cơ khí

Thông qua các phiên báo cáo và thảo luận, các nhà khoa học, giảng viên và đại diện doanh nghiệp chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm triển khai và giải pháp công nghệ; đồng thời làm rõ những cơ hội, thách thức cũng như yêu cầu đổi mới đối với hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cơ khí.

Hội thảo năm 2026 là một trong những hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 60 năm truyền thống Khoa Cơ khí (1966–2026), ghi nhận những đóng góp của Khoa trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển công nghiệp.

Các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học tham dự, trao đổi tại Hội thảo.

Đối với Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên, sự kiện cũng góp phần tăng cường kết nối học thuật với các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp; tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên, nhà khoa học cập nhật xu hướng công nghệ và phát triển các hướng nghiên cứu gắn với thực tiễn sản xuất. Những kết quả được chia sẻ tại Hội thảo mở thêm cơ sở cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học – công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí và Cơ khí tự động hóa.