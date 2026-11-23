Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Nghị quyết số 402/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết số 252/2025/QH15 ngày 10/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2023/QH15.

Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Quy hoạch tổng thể quốc gia đến năm 2030.

Về kinh tế, Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt trên 8,0%/năm thời kỳ 2021 - 2030; riêng giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD.

Cơ cấu kinh tế được định hướng với tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm trên 50% GDP, công nghiệp - xây dựng trên 40% (trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo khoảng 28%), khu vực nông, lâm, thủy sản dưới 10%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt khoảng 7%/năm trong thời kỳ 2021 - 2030, riêng giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 8,5%/năm; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%.

Chương trình cũng đặt mục tiêu phát triển 2 vùng động lực phía Bắc và phía Nam gắn với 2 cực tăng trưởng là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các hành lang kinh tế Bắc - Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Mộc Bài - TP.HCM - Biên Hòa - Vũng Tàu.

Về xã hội, đến năm 2030, quy mô dân số dự kiến đạt khoảng 105 triệu người; tuổi thọ bình quân khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia; xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng và hành lang kinh tế; đẩy mạnh liên kết vùng, quản lý hiệu quả tài nguyên và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chính phủ đồng thời yêu cầu hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đổi mới chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế.

Nghị quyết số 402/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ. Các nhiệm vụ đang thực hiện theo Nghị quyết số 90/NQ-CP tiếp tục được triển khai và cập nhật theo Chương trình hành động mới.