Định hướng phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam

Trục đường ven biển kết nối Đà Nẵng với Hội An được xác định là một trong những vị trí tiềm năng phát triển outlet. TRONG ẢNH: Khu vực ven biển Hội An. Ảnh: Q.T

Theo đề án, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành ít nhất một mô hình outlet; đồng thời tích hợp định hướng phát triển outlet vào quy hoạch, kế hoạch của các địa phương có tiềm năng và từng bước hoàn thiện khung pháp lý. Giai đoạn 2030 - 2045, mô hình này được định hướng phát triển tại cả ba khu vực Bắc, Trung, Nam, mỗi khu vực có ít nhất một outlet.

Outlet là mô hình bán lẻ tập trung các thương hiệu, trong đó nhà sản xuất hoặc nhà phân phối bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng. Hàng hóa có thể gồm hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ hoặc sản phẩm được sản xuất riêng cho hệ thống outlet. Đề án định hướng phát triển ba loại hình gồm làng outlet cao cấp; trung tâm outlet đô thị/ngoại vi và outlet tích hợp trong các tổ hợp đa chức năng.

Trong đó, làng outlet cao cấp có tổng diện tích cho thuê từ 30.000 - 50.000m2, được tổ chức theo kiến trúc làng mở, kết hợp mua sắm với nhà hàng, cà phê, vui chơi giải trí và không gian tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật. Trung tâm outlet đô thị/ngoại vi có quy mô từ 5.000 - 25.000m2; trong khi outlet tích hợp có diện tích từ 15.000 - 50.000m2, gắn với các tổ hợp nhà ở, văn phòng, giải trí, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ.

Đối với khu vực miền Trung, đề án xác định trục đường ven biển kết nối Đà Nẵng với Hội An là một trong những vị trí tiềm năng phát triển outlet. Bộ Công Thương cũng khuyến khích Đà Nẵng cùng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và An Giang nghiên cứu, thu hút đầu tư các mô hình outlet thí điểm. Các địa phương được định hướng rà soát tiềm năng, lựa chọn vị trí, bố trí quỹ đất và phương thức đầu tư phù hợp với quy hoạch, nhu cầu thị trường, kết nối giao thông và tiềm năng du lịch.

Đề án đồng thời đặt mục tiêu tỷ lệ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam tại các outlet thí điểm đạt tối thiểu 30-40%; đến năm 2030 hình thành ít nhất 10 nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia”, ưu tiên thương hiệu quốc gia, sản phẩm OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hàng Việt tiên phong. Đây được xem là hướng mở rộng không gian tiêu dùng, đồng thời gắn hoạt động mua sắm với trải nghiệm của du khách tại các trung tâm du lịch lớn.