Định hướng phát triển Buôn Ma Thuột thành đô thị hạt nhân vùng Tây Nguyên

Trung tâm đô thị Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 30/10, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 67-KL/TW, ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 19/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; công bố Quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2050.

Theo quy hoạch, đô thị Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2050 có quy mô khoảng 37.738ha với 5 xã, phường, gồm Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Ea Kao và xã Hòa Phú.

Đến năm 2050 xây dựng Buôn Ma Thuột là trung tâm tiểu vùng trung tâm thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; trung tâm tổng hợp và chuyên ngành cấp vùng và cấp tỉnh; đầu mối liên kết vùng giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ; phát triển theo hướng đô thị xanh, sinh thái, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc và thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng-an ninh được bảo đảm vững chắc.

Đặc biệt, đô thị Buôn Ma Thuột được phát triển đô thị đa cực-đa trung tâm, hình thành các cực tăng trưởng chuyên biệt như Ea Cuôr Kắp là trung tâm logistics, thương mại, MICE và cửa ngõ phía Đông; Ea Tam là trung tâm hành chính, văn hóa và quảng trường tỉnh; Ea Kao là trung tâm công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo; Hòa Phú-Thành Nhất-Ea Kao phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến và logistics; đồng thời phát triển chuỗi thương mại-du lịch sinh thái, gia tăng sức hút đầu tư và năng lực cạnh tranh đô thị.

Đối với các quyết sách của Trung ương và địa phương về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá, sau thời gian triển khai thực hiện, công tác xây dựng và phát triển đô thị khu vực Buôn Ma Thuột đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, từng bước khẳng định vai trò là đô thị trung tâm của tỉnh và khu vực Tây Nguyên.

Buôn Ma Thuột giữ vị trí chiến lược, là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên và động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như toàn khu vực. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp-xây dựng và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng và phát triển đô thị khu vực Buôn Ma Thuột vẫn còn một số hạn chế, như kinh tế phát triển nhưng chưa bền vững; quy mô, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vai trò trung tâm vùng; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội chưa đồng bộ; nguồn lực đầu tư còn hạn chế, huy động vốn ngoài ngân sách chưa cao…

Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 6 xã, phường thuộc địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trước đây chưa có cơ chế điều phối chung về quy hoạch, đầu tư phát triển đồng bộ để phát triển đô thị.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột giữ vị trí chiến lược, là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên và động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như toàn khu vực.

Việc sơ kết, đánh giá các văn bản của Trung ương về một số cơ chế, chính sách đặc thù với Buôn Ma Thuột và công bố quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và định hướng lâu dài cho công tác quản lý, đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, phát huy vai trò trung tâm của vùng Tây Nguyên, kết nối hiệu quả không gian cao nguyên với khu vực duyên hải; góp phần mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn tỉnh.

Ông Đỗ Hữu Huy cho biết, Đắk Lắk xác định công bố quy hoạch phải gắn với việc tổ chức thực hiện hiệu quả, huy động nguồn lực, triển khai các dự án trọng điểm và đảm bảo phát triển sự đồng bộ bền vững.

Đô thị Buôn Ma Thuột được phát triển đô thị đa cực-đa trung tâm, hình thành các cực tăng trưởng chuyên biệt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thành công của quy hoạch không chỉ phụ thuộc vào tầm nhìn phát triển mà còn phụ thuộc vào năng lực tổ chức. Mỗi chủ trương phải được cụ thể hóa bằng hành động, mỗi cam kết phải được thực hiện cụ thể hóa bằng kết quả, mỗi cơ hội phát triển phải được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng mới.

Quy hoạch chung của đô thị Buôn Ma Thuột cần xác định rõ các nhiệm vụ ưu tiên, giải pháp huy động nguồn lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện, đảm bảo quy hoạch sớm đi vào cuộc sống.

Kết luận hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, với mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị đại ngàn xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc và là đô thị hạt nhân có sức lan tỏa, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệm vụ trước mắt là lựa chọn đúng công việc ưu tiên, chuẩn bị các dự án khả thi và huy động nguồn lực thực hiện gắn với mục tiêu tăng trưởng, nâng cao chất lượng sống và giữ gìn bản sắc của Buôn Ma Thuột.

Trong đó, khẩn trương triển khai quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch không gian phát triển đô thị. Các cấp, ngành chủ động phối hợp, xác định rõ trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách và đảm bảo thống nhất từ định hướng đến khâu thực hiện.

Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo công khai, triển khai Quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu cụ thể hóa các nội dung trong quy hoạch; trong đó tập trung đầu tư hạ tầng kết nối Buôn Ma Thuột với các địa phương, đặc biệt là huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả mục tiêu quy hoạch. Hạ tầng kết nối cần đi trước, tạo điều kiện mở rộng không gian kinh tế và thu hút đầu tư cho Buôn Ma Thuột.

Trên cơ sở quy hoạch chung, tỉnh cần rà soát các khu vực có lợi thế kết nối cao tốc, cảng hàng không và các trục giao thông chính để cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, chủ động tạo quỹ đất sạch, thu hút các dự án chế biến, logistics, thương mại và dịch vụ...

Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát danh mục dự án trọng điểm, xác định thứ tự ưu tiên và phương án huy động vốn; trong đó đầu tư công tập trung cho hạ tầng thiết yếu, chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng và là vốn mồi để huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư cho các dự án theo quy hoạch.

Đặc biệt, tỉnh phát huy hiệu quả hơn các cơ chế hiện có; khẩn trương nghiên cứu đề xuất, xây dựng chủ trương, chính sách mới và đề án cơ chế phát triển mới cho đô thị Buôn Ma Thuột./.