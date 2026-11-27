Hội thảo quốc tế VietCALL lần thứ 2, chủ đề “Năng lực AI cho Giáo viên và Người học: Đạo đức, Chủ thể và Đánh giá” tại TP Huế.

Trong 2 ngày 27 và 28/11, Hội thảo quốc tế VietCALL lần thứ 2 (VietCALL 2026) do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (ĐH Ngoại ngữ Huế) phối hợp cùng Phân hội Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ trong dạy - học Ngôn ngữ (VietCALL) đăng cai tổ chức đã diễn ra tại TP Huế.

Với chủ đề “Năng lực AI cho Giáo viên và Người học: Đạo đức, Chủ thể và Đánh giá”, sự kiện thu hút đông đảo nhà khoa học, chuyên gia và giảng viên tham dự.

Các đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ Huế nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là AI tạo sinh, đang mở ra nhiều cơ hội lớn để cá nhân hóa việc học tập và nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Nhờ công cụ AI, người học chủ động luyện giao tiếp, rèn kỹ năng viết, dịch thuật, phát hiện và sửa lỗi ngay trong quá trình học tập. Về phía người dạy, công nghệ cung cấp giải pháp thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu đa dạng và tổ chức hoạt động lớp học phù hợp.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ Huế phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế.

Tuy nhiên, việc ứng dụng AI rộng rãi cũng phát sinh nhiều thách thức liên quan đến tính công bằng, bất bình đẳng, quyền tác giả và tính thực chất của kiểm tra, đánh giá.

Do đó, VietCALL 2026 tập trung giải quyết 3 vấn đề nền tảng: đạo đức, tính chủ thể và đánh giá. TS Bảo Khâm, Chủ tịch VietCALL nhấn mạnh năng lực sử dụng AI không chỉ dừng ở thao tác công cụ thành thạo, mà là khả năng phân tích, đánh giá độc lập sản phẩm do AI tạo ra và nhận thức giới hạn công nghệ để áp dụng phù hợp chuẩn mực nghề nghiệp.

TS Bảo Khâm, Chủ tịch VietCALL nêu lên nhiều vấn đề về AI trong Giáo dục Ngôn ngữ.

Về năng lực chủ thể, giáo viên và người học cần duy trì tư duy phản biện, chủ động quyết định ranh giới khi nào cần sự hỗ trợ của AI và khi nào phát huy năng lực nội tại. Bên cạnh đó, việc thực thi trách nhiệm đạo đức, tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu và giữ gìn liêm chính học thuật là điều kiện tiên quyết trong giáo dục.

Ông Jeffrey McIlvenna - Giám đốc Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (Regional English Language Officer - RELO) - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phát biểu.

Hội thảo cũng làm rõ ranh giới giữa việc dùng AI hỗ trợ học tập và lạm dụng AI để làm thay nhiệm vụ của người học. Các chuyên gia đề xuất cơ sở giáo dục sớm ban hành quy định chi tiết về phạm vi ứng dụng AI, yêu cầu người học minh bạch công khai sự hỗ trợ của công nghệ trong sản phẩm học thuật.

Nhiều đại biểu quốc tế tham dự Hội thảo.

Đồng thời, các nhà trường cần xây dựng khung năng lực AI, chuẩn đầu ra và tích hợp chính thức vào chương trình giảng dạy. Hội thảo cũng chỉ ra hạn chế của AI trong nhận diện biến thể ngôn ngữ, giọng nói và khác biệt văn hóa, giúp người dùng có cái nhìn khách quan khi nhận phản hồi từ công nghệ.