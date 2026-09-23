Định hướng nâng cấp sân vận động Thăng Bình

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng khảo sát tại Sân vận động Thăng Bình.

Tại buổi khảo sát, hai bên đã trao đổi về hiện trạng khu vực SVĐ xã Thăng Bình, nhu cầu sử dụng các thiết chế thể dục, thể thao và khả năng đầu tư, nâng cấp trong thời gian tới. Nội dung được tập trung thảo luận là phương án tổng thể về quy hoạch, quy mô, ranh giới, công năng sử dụng và lộ trình đầu tư. Qua khảo sát, Sở VH- TT và DL thống nhất với UBND xã Thăng Bình về định hướng tổng hợp phương án đầu tư, cải tạo, nâng cấp SVĐ xã Thăng Bình thành Trung tâm thể thao khu vực của TP Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu của người dân và từng bước hình thành không gian thể thao có tính liên kết, phục vụ khu vực phía nam thành phố.