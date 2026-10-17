Định hướng khai thác đa mục tiêu trên lòng hồ thủy lợi Ia Mơr

Mô hình nuôi cá lồng bè kết hợp quảng canh trên lòng hồ thủy lợi Ia Mơr, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Thủy lợi Ia Mơr là công trình đại thủy nông của Tây Nguyên, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân khu vực biên giới. Có diện tích mặt hồ rộng lớn tới 2.800ha, rất thuận lợi cho việc khai thác kinh tế đa mục tiêu, từ nuôi trồng thủy sản, tái tạo nguồn lợi đến phát triển du lịch sinh thái. Khai thác đa mục tiêu được kỳ vọng vừa phát huy được tiềm năng mặt nước, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân vùng biên giới gắn với yêu cầu đảm bảo an toàn công trình, bảo vệ nguồn nước và sử dụng hiệu quả tài nguyên lòng hồ.

Từ khai thác tự phát, hồ thủy lợi Ia Mơr đang được tỉnh Gia Lai định hướng khai thác có tổ chức, gắn nuôi trồng với quản lý và tái tạo nguồn lợi. Theo đó, UBND tỉnh đã cấp phép cho Công ty TNHH Đông Bình Gia Lai nuôi cá lồng bè kết hợp quảng canh với qui mô 6 bè, 90 ô nuôi, thể tích 9.000 m³. Năm đầu tiên, mô hình dự kiến triển khai trên diên tích khoảng 2.000 ha, với mật độ bình quân khoảng 1.500 con/ha, tương đương khoảng 3 triệu con cá giống. Đến nay, gần 17 tấn cá giống đã được thả xuống hồ, hoàn thành 85% so với kế hoạch của năm đầu tiên.

Mô hình nuôi cá lồng bè kết hợp quảng canh trên lòng hồ thủy lợi Ia Mơr, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho rằng, mô hình này sẽ quản lý tốt hơn nguồn lợi thủy sản và tạo ra sinh kế bền vững. Tiến xa hơn nữa, địa phương mong muốn sau này sẽ xây dựng thành sản phẩm OCCOP thủy sản lòng hồ Ia Mơr, do đó ngay từ bây giờ, chung tôi quyết tâm triển khai đúng theo quy chuẩn để bà con nhân dân được hưởng lợi lâu bền.

Mô hình nuôi cá lồng bè kết hợp quảng canh trên lòng hồ thủy lợi Ia Mơr, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Ông Phan Văn Duy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đông Bình Gia Lai cho biết: Nếu kết hợp giữa nuôi cá lồng bè với nuôi cá quảng canh thì thức ăn trên cá lồng bè dư thừa sẽ được cá quảng canh tận thu hết và làm sạch môi trường. Ngoài ra, chúng tôi thấy trên hồ Ia Mơ còn có một cái đảo khoảng 20 ha rất đẹp, nếu mở khu du lịch xanh thì sẽ thu hút được nhiều du khách về đây trải nghiệm cũng như khám phá vùng đất biên giới đầy nắng và gió.

Thả cá giống để tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy lợi Ia Mơr, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Có dung tích hơn 177 triệu m³ và diện tích mặt thoáng hơn 25 km² ở mực nước dâng bình thường, hồ thủy lợi Ia Mơr cung cấp nước tưới cho 12.500 ha đất nông nghiệp, đồng thời tham gia cắt lũ hạ du và cấp nước sinh hoạt cho 50.000 người dân trên địa bàn.

Phó giám đốc công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai Phan Phước Thiện, cho biết với lợi thế sẵn có về tiềm năng mặt nước thì hồ Ia Mơr rất thuận lợi cho nhiệm vụ khai thác kinh tế đa mục tiêu, tạo sinh kế cho người dân vùng khó. Cùng với đó, việc phát triển kinh tế bền vững cũng sẽ gắn với trách nhiệm bảo vệ an toàn công trình và nguồn nước.

Thả cá giống để tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy lợi Ia Mơr, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Để tạo sức bật cho kinh tế vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương, đơn vị quản lý công trình và các tổ chức, doanh nghiệp tham gia khai thác. Do đó, khai thác đa mục tiêu lòng hồ thủy lợi Ia Mơr cần gắn với quản lý chặt chẽ, bảo vệ nguồn nước và đảm bảo an toàn công trình. Qua đó, phát huy hiệu quả lòng hồ, kết nối thủy sản, nông nghiệp, du lịch sinh thái để tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân vùng khó.