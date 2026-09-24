Định hướng dùng chung hạ tầng tại cụm trường đại học
TP Hà Nội ủng hộ, tạo điều kiện để các trường đại học mở rộng không gian phát triển nhưng cần tính toán để dùng chung hạ tầng giữa các trường trong cùng một khu vực. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tại cuộc họp nghe báo cáo rà soát tổng thể về nhu cầu phát triển của các trường đại học trên địa bàn TP diễn ra chiều 24/9.
Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, các trường đại học trên địa bàn. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến trụ sở UBND hai xã Hòa Lạc và Kiều Phú.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dinh-huong-dung-chung-ha-tang-tai-cum-truong-dai-hoc-419203.htm