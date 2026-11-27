Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Hội thảo.

Nhiều kết quả đạt được sau một giai đoạn đổi mới

Trình bày báo cáo trung tâm tại phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục năm 2026, tổ chức chiều 27/11, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29 của Trung ương, nhất là sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, nhiều cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo đã đi vào thực tiễn, tạo được tác động chuyển biến mạnh mẽ và thực chất.

Những kết quả nổi bật sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị được Bộ trưởng chia sẻ như sau:

Thứ nhất, cơ hội tiếp cận giáo dục tiếp tục được mở rộng, đội ngũ nhà giáo được chăm lo phát triển.

Chính sách miễn, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập, bữa ăn nội trú, bán trú giúp giảm gánh nặng cho gia đình học sinh. Việc đầu tư phát triển các trường nội trú ở các xã biên giới tạo điều kiện để học sinh vùng khó khăn đến trường và duy trì việc học tập. Các chính sách về giáo dục bắt buộc và phổ cập, nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, tiếp tục được luật hóa và triển khai mạnh mẽ.

Đã thực hiện thống nhất một bộ sách giáo khoa và lộ trình cấp sách giáo khoa miễn phí, trước mắt ưu tiên cho các địa bàn khó khăn và các nhóm đối tượng chính sách. Quỹ học bổng quốc gia và tín dụng ưu đãi cho sinh viên mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên.

Việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông và nhân sự hỗ trợ góp phần cải thiện thu nhập, giúp thầy cô yên tâm gắn bó với nghề. Phân cấp tuyển dụng và bố trí giáo viên giúp các địa phương chủ động bổ sung đội ngũ cho những môn học, cấp học và địa bàn còn thiếu.

Thứ hai, chất lượng giáo dục phổ thông tiếp tục chuyển biến, yêu cầu bảo đảm chất lượng ngày càng cao.

Cụ thể, đổi mới nội dung giáo dục gắn với hướng nghiệp và phân luồng giúp học sinh có thêm sự lựa chọn, trong đó có trung học nghề. Xây dựng chuẩn cơ sở, chuẩn chương trình và bồi dưỡng năng lực thực hành cho nhà giáo tạo cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo. Đẩy mạnh giáo dục STEM, tăng cường năng lực số, lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và việc dạy, học ngôn ngữ các nước láng giềng góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của người học.

Thứ ba, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời ngày càng gắn với nhu cầu phát triển kỹ năng và thị trường lao động.

Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp được rà soát, sắp xếp, thu gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc bổ sung cấp trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông mở thêm một lộ trình học tập sau trung học cơ sở. Đổi mới phương thức đào tạo, kiểm định chất lượng theo hướng ứng dụng công nghệ số, tiệm cận chuẩn mực quốc tế được triển khai ở nhiều nhóm lĩnh vực trọng điểm.

Thứ tư, giáo dục đại học chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao.

Mở rộng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình giúp mở rộng không gian phát triển, tạo động lực để các trường đại học chủ động hơn trong đào tạo, phát triển đội ngũ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Cơ chế giảng viên đồng cơ hữu giúp huy động thêm các nhà khoa học tham gia giảng dạy, nghiên cứu.

Các chính sách học bổng, đặt hàng đào tạo, hợp tác với doanh nghiệp đã góp phần thu hút người học giỏi vào các ngành trọng điểm, gắn đào tạo và nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn.

Chương trình mục tiêu quốc gia ưu tiên hiện đại hóa phòng thí nghiệm, xây dựng các trung tâm đào tạo, nghiên cứu xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và cơ sở đào tạo giáo viên. Các nguồn lực được tập trung để phát triển một số đại học theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp thế giới và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.

Các trường từng bước cập nhật chương trình, tăng cường thực hành tại doanh nghiệp, ưu tiên đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Công tác tuyển sinh tiếp tục được đổi mới, chuyển đổi số, công khai và kiểm soát chuẩn đầu vào.

Năm 2026, các ngành STEM chiếm 33,6% tổng số người nhập học đại học; hơn 100 chương trình đào tạo tài năng trong các lĩnh vực then chốt, chiến lược được triển khai.

Thứ năm, chuyển đổi số tạo nền tảng mới cho quản trị và đổi mới giáo dục.

Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục từng bước được hoàn thiện; học bạ số, văn bằng số đã được triển khai mạnh mẽ và kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc mở rộng dịch vụ công trực tuyến, tổ chức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học trực tuyến giúp giảm giấy tờ, đồng thời dữ liệu dùng chung tạo cơ sở để giảm báo cáo trùng lặp, nâng cao hiệu quả quản lý.

Toàn cảnh Phiên toàn thể hội nghị.

Một số điểm nghẽn mang tính hệ thống và những vấn đề đặt ra

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng đồng thời chia sẻ một số điểm nghẽn và vấn đề đặt ra qua quá trình triển khai.

Một là, hệ thống chính sách đã tương đối hoàn thiện nhưng còn thiếu đồng bộ, năng lực tổ chức thực hiện cần tiếp tục được nâng cao. Cùng thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, các địa phương bố trí đội ngũ giáo viên và bảo đảm điều kiện đi học nhưng có nơi còn lúng túng, đặc biệt là sau quá trình sắp xếp trường lớp và bố trí đội ngũ cán bộ quản lý. Một số chính sách hỗ trợ người học được quy định tại nhiều văn bản và còn giao thoa. Thẩm quyền được giao cần đi cùng hướng dẫn, nhân lực và kinh phí thực hiện.

Hai là, việc phát triển đội ngũ nhà giáo còn cần được quan tâm. Tình trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ vẫn xảy ra theo môn học, cấp học và địa bàn. Chế độ, chính sách cho nhà giáo chưa được triển khai đầy đủ và kịp thời, nhất là chế độ tiền lương theo quy định tại Nghị quyết số 71-NQ/TW và Luật Giáo dục. Cùng với cải thiện đãi ngộ, cần rà soát nhu cầu đến từng môn học, tuyển dụng trong số biên chế được giao và bố trí giáo viên dạy liên trường ở nơi phù hợp.

Ba là, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng số còn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Một số đô thị còn thiếu trường học do dân số tăng nhanh. Ở vùng khó khăn, nhiều nơi còn cần phòng học, thiết bị và đường truyền. Các trường nghề, trường đại học cần mở rộng không gian phát triển, diện tích và nâng cấp xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, hạ tầng, tính toán để bảo đảm đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Bốn là, cơ chế tài chính và phân bổ nguồn lực cần tiếp tục đổi mới theo hướng hiệu quả, công bằng và có trọng tâm. Theo luật đặt ra mục tiêu bố trí ít nhất 20% tổng chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo. Trong việc này, cần theo dõi cả chi thường xuyên và phân định rõ vốn đầu tư phát triển dựa trên nhu cầu, mức độ khó khăn của từng địa bàn và kết quả sử dụng nguồn vốn. Dữ liệu tài chính đầu tư và tài sản hiện còn phân tán, gây khó khăn cho việc xác định ưu tiên và đánh giá hiệu quả phân bổ sau đầu tư.

Năm là, gắn kết giữa đào tạo, dự báo và nhu cầu sử dụng nhân lực chưa thật sự đồng bộ. Dữ liệu về đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, việc làm, năng lực đào tạo của các trường và dữ liệu về ngân sách Nhà nước chưa được kết nối đầy đủ. Điều này gây khó khăn khi xác định quy mô, trình độ đào tạo, hoạch định chính sách và ưu tiên đầu tư. Cơ chế đặt hàng cần quy định rõ chuẩn đầu ra và cách thức đánh giá kết quả.

Sáu là, quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đặt ra những yêu cầu mới. Khi hoàn thiện cơ sở dữ liệu và dữ liệu dùng chung, cần xác định rõ quyền truy cập, khai thác và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Đặc biệt, với ứng dụng AI trong dạy và học, kiểm tra, đánh giá, cần có hướng dẫn cụ thể về kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của người sử dụng.

Định hướng đổi mới chính sách tạo đột phá giai đoạn 2026 - 2030

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng chia sẻ các đề xuất của Bộ GD&ĐT về định hướng đổi mới chính sách tạo đột phá cho giai đoạn tiếp theo 2026-2030.

Thứ nhất, đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả. Mỗi chính sách cần xác định rõ mục tiêu, kết quả cần đạt, trách nhiệm phân cấp cùng với nguồn lực đi kèm. Ban hành các chuẩn và giám sát để giám sát kết quả thực hiện. Địa phương chủ động tổ chức thực hiện, bố trí nguồn lực phù hợp với nhu cầu trên địa bàn. Cơ sở giáo dục thực hiện quyền tự chủ, công khai các điều kiện, bảo đảm chất lượng và giải trình kết quả hoạt động trên cơ sở các mục tiêu và dữ liệu.

Nền tảng số quốc gia quản trị giáo dục và đào tạo sẽ được xây dựng, giúp kết nối dữ liệu giáo dục với dữ liệu dân cư, việc làm, ngân sách và đầu tư. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý có thể dự báo nhu cầu giáo viên, phòng học, nhân lực, xác định địa bàn cần đầu tư, ưu tiên các ngành học, các nhân lực, các ngành cần phải ưu tiên, đồng thời đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực sau khi phân bổ.

Thứ hai, tập trung nguồn lực, đầu tư có trọng tâm vào các năng lực dùng chung. Chương trình mục tiêu quốc gia tạo khuôn khổ để phối hợp ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội. Nhiều địa phương đã chủ động bố trí kinh phí bổ sung, nâng cấp trường lớp, thiết bị dạy học.

Đối với giáo dục mầm non, phổ thông cần ưu tiên vùng khó khăn, các xã biên giới và địa bàn có dân số tăng nhanh.

Đối với giáo dục nghề nghiệp và đại học, cần tập trung đầu tư xưởng thực hành, phòng thí nghiệm và hạ tầng kỹ thuật để nhiều cơ sở cùng khai thác, cùng đào tạo và nghiên cứu.

Ngay từ khâu lập dự án cần xác định rõ đơn vị vận hành, kinh phí vận hành, bảo trì, phương án dùng chung và kết quả cần đạt được. Đồng thời, triển khai cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của Chính phủ, gắn quyền chủ động của cơ sở giáo dục với trách nhiệm công khai, giải trình và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Thứ ba, gắn đào tạo với dự báo nhu cầu phát triển nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp. Việc đặt hàng đào tạo cần xuất phát từ nhu cầu cụ thể về ngành, trình độ và thời điểm. Cơ sở đào tạo đổi mới chương trình và điều kiện thực hành phù hợp. Doanh nghiệp tham gia xác định yêu cầu kỹ năng, tổ chức thực hành và đánh giá mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp. Kết quả việc làm là căn cứ để điều chỉnh quy mô và bổ sung đặt hàng.

Thứ tư, phát triển hệ thống giáo dục mở, linh hoạt và học tập suốt đời. Triển khai trung học nghề ở những nơi có đội ngũ, chương trình và cơ sở thực hành. Hoàn thiện cơ chế công nhận kết quả học tập để người học có thể học liên thông hoặc quay lại học khi cần bổ sung kỹ năng. Theo dõi chất lượng đào tạo, khả năng học tiếp và việc làm để điều chỉnh quy mô, hình thức triển khai mạnh mẽ đào tạo lại cho lực lượng lao động.

Thứ năm, nâng cao năng lực số, quản trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ưu tiên khai thác hồ sơ số của người học, công dân, giảm kê khai, nộp lại giấy tờ. Chuẩn hóa, cập nhật, kết nối dữ liệu giáo dục với dữ liệu dân cư, việc làm, ngân sách và đầu tư; xây dựng nền tảng số quốc gia để dự báo nhu cầu giáo viên, trường lớp và nhân lực, xác định địa bàn cần ưu tiên đầu tư, đồng thời đánh giá tác động để kịp thời điều chỉnh chính sách.

Bộ trưởng nhấn mạnh, hiệu quả chính sách cần được kiểm chứng bằng những thay đổi cụ thể: học sinh có đủ chỗ học và điều kiện học tập; nhà trường bố trí đủ giáo viên theo nhu cầu; công trình, thiết bị được khai thác hiệu quả; người tốt nghiệp có kỹ năng đáp ứng yêu cầu việc làm, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành và địa phương theo dõi những kết quả này để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách.