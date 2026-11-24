Từ chatbots truyền thống đến AI agents xuyên suốt hành trình khách hàng

Tại Việt Nam, các ngành sở hữu nguồn dữ liệu khách hàng khổng lồ như bán lẻ, thương mại điện tử, ngân hàng và viễn thông đang dẫn đầu trong cuộc cách mạng chăm sóc khách hàng. Để khai thác tối đa nguồn dữ liệu này, các doanh nghiệp đang dần chuyển đổi từ chatbot truyền thống sang triển khai AI agents. Được ví như những “nhân viên” thực thụ, AI agents không chỉ dừng lại ở việc giải đáp thắc mắc thông thường mà còn có khả năng ghi nhớ bối cảnh, tự đưa ra quyết định và chủ động thực hiện chuỗi tác vụ phức tạp: từ nhắc nhở khách hàng hoàn tất đơn hàng, đề xuất chương trình khuyến mãi phù hợp, đến hỗ trợ thanh toán được gói gọn trong một cuộc trò chuyện.

Ông Krešo Žmak, Giám đốc Đổi mới Sáng tạo tại Infobip

Bước tiến này giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu suất bán hàng khi mở rộng quy mô, đồng thời vẫn duy trì tính cá nhân hóa cho từng người dùng. Theo báo cáo CX Maturity Report 2026 của Infobip, 53% thương hiệu toàn cầu đã tích hợp Agentic AI vào hành trình khách hàng.

Đánh giá về con số này, ông Krešo Žmak nhấn mạnh: “Cuộc đua ứng dụng AI agent đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng mức độ trưởng thành về trải nghiệm khách hàng mới là yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh. Điều này tạo ra sự khác biệt giữa doanh nghiệp sẵn sàng kiến tạo hành trình AI và doanh nghiệp đang chật vật trong việc mở rộng quy mô. Để dịch chuyển từ những phản hồi tự động cơ bản sang hành trình khách hàng liền mạch, các doanh nghiệp đồng thời phải khắc phục tình trạng phân mảnh hệ thống và củng cố niềm tin của người dùng.”

Siêu cá nhân hóa: Khi AI thấu hiểu nhu cầu trước cả khách hàng

Trước đây, việc cá nhân hóa chỉ đơn giản là gọi đúng tên khách hàng trong email hoặc gợi ý sản phẩm dựa trên lịch sử mua hàng. Nhưng trong kỷ nguyên AI, tiêu chuẩn đã được nâng lên thành “siêu cá nhân hóa” (hyper-personalized). Thay vì phụ thuộc vào dữ liệu tĩnh, hệ thống AI hiện nay phân tích liên tục hàng triệu điểm dữ liệu theo thời gian thực: từ hành vi lướt web, thời gian dừng lại trên trang sản phẩm đến bối cảnh mua sắm hiện tại. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể cá nhân hóa trải nghiệm tại mọi điểm chạm và dự đoán nhu cầu trước khi khách hàng chủ động tìm kiếm.

Chẳng hạn, khi người dùng tìm kiếm “xe đẩy” và xem các vật dụng sơ sinh trên sàn thương mại điện tử, AI sẽ lập tức nhận diện nhu cầu “chuẩn bị đồ sơ sinh”. Nền tảng tương tác tích hợp AI sẽ liên kết dữ liệu tìm kiếm này với lịch sử giao dịch để gửi ngay gợi ý phù hợp (như phụ kiện đi kèm hoặc gói ưu đãi) qua kênh liên lạc mà khách hàng ưa chuộng.

Chiến lược này đặc biệt hiệu quả với nhóm khách hàng trẻ. Báo cáo về xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam năm 2026 chỉ ra rằng tính cá nhân hóa đang định hình lại thói quen mua sắm của Gen Z. Thế hệ công dân số (digital natives) ngày càng ít bị tác động bởi quảng cáo đại trà, nhưng sẵn sàng chi trả cao hơn cho những trải nghiệm được thiết kế riêng theo sở thích và thói quen cá nhân.

Những tập đoàn toàn cầu như Amazon, Netflix hay Starbucks đã chứng minh hiệu quả của việc khai thác dữ liệu để giữ chân khách hàng, qua đó gợi mở mô hình thực tiễn để doanh nghiệp Việt Nam tham khảo và triển khai theo quy mô phù hợp.

Ứng dụng AI để tối ưu quy trình vận hành

Theo ông Krešo Žmak, một sai lầm phổ biến của nhiều doanh nghiệp trong giai đoạn đầu ứng dụng AI là chỉ xem công nghệ này như một công cụ để cắt giảm chi phí. Mục tiêu dài hạn cần hướng tới là nâng cao trải nghiệm thông qua việc giải quyết vấn đề nhanh chóng, chính xác và nhất quán. AI phát huy hiệu quả nhất khi đảm nhận các tác vụ lặp lại và hỗ trợ đội ngũ nhân sự, trong khi con người giữ vai trò xử lý những tình huống phức tạp đòi hỏi sự thấu cảm, phán đoán và trách nhiệm giải trình.

Trên thực tế, hiệu quả của mô hình này đã được kiểm chứng. Báo cáo tháng 5 năm 2026 của công ty bảo hiểm số LAQO ở Croatia (đối tác của Infobip) ghi nhận AI đã tự động giải quyết 30% tổng lượng yêu cầu từ khách hàng, trong đó 90% được xử lý thành công chỉ từ 3 đến 5 lượt tương tác. Kết quả này cho thấy tự động hóa vừa giúp giảm tải áp lực cho đội ngũ vận hành, vừa mang lại tốc độ phản hồi nhanh chóng và đồng nhất, đồng thời là nền tảng cốt lõi để xây dựng sự hài lòng và củng cố niềm tin của khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường đang chạy đua với AI, lợi thế cạnh tranh không chỉ dựa vào công nghệ thuần túy, mà còn phụ thuộc vào khả năng kiến tạo trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa sâu sắc. Để hiện thực hóa điều này, doanh nghiệp cần một nền tảng hạ tầng vững chắc cùng đối tác am hiểu sâu sắc về hành trình khách hàng.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm và mạng lưới phủ sóng toàn cầu, Infobip cung cấp nền tảng hợp nhất cho hành trình tương tác liền mạch. Nổi bật trong đó là Infobip AgentOS, hệ điều hành ứng dụng AI giúp kết nối chặt chẽ các hoạt động marketing, bán hàng và chăm sóc khách hàng trong cùng một hệ thống. Từ tích hợp đa kênh cơ bản đến triển khai Agentic AI chuyên sâu, hệ sinh thái của Infobip đóng vai trò như một bệ phóng giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị và củng cố niềm tin bền vững với khách hàng.