Định hướng, đề xuất phương án phát triển kinh tế tầm thấp tại Đồng Nai

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Chủ trì hội thảo có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn; Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ) Trần Thị Quốc Hiền; Trung tá Lê Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel; Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai Nguyễn Minh Quang.

Hội thảo thu hút đông đảo đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài thành phố tham gia.

Các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các trường đại học tham dự hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn cho biết, hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận về tiềm năng, nhu cầu, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tầm thấp trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Hội thảo tập trung đánh giá khách quan sự cần thiết, tính khả thi và mức độ phù hợp của đề xuất do Viettel trình bày đối với điều kiện thực tế của thành phố Đồng Nai.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương Đồng Nai Vũ Ngọc Long chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Hội thảo xác định rõ những bài toán, lĩnh vực và địa bàn thực sự có nhu cầu ứng dụng, ưu tiên các nội dung có khả năng tạo ra hiệu quả rõ ràng, có thể đo lường và đánh giá được; tránh triển khai dàn trải. Đồng thời, làm rõ đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai, nhất là các yêu cầu về pháp lý, quốc phòng, an ninh, quản lý vùng trời, quy hoạch, hạ tầng, dữ liệu, an toàn thông tin và các yêu cầu chuyên ngành có liên quan.

Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ) Trần Thị Quốc Hiền chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Trung tá Lê Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel chia sẻ tham luận tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Đại diện doanh nghiệp ở Đồng Nai chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, đơn vị liên quan đã tập trung trao đổi, thảo luận và góp ý hoàn thiện xây dựng “Đề án phát triển kinh tế tầm thấp thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2035”; đồng thời, đề xuất phương thức triển khai phù hợp, đảm bảo các yêu cầu, quy định liên quan. Trong đó, nghiên cứu khả năng tổ chức thử nghiệm có kiểm soát đối với những mô hình, công nghệ mới; xác định rõ phạm vi, tiêu chí đánh giá, cơ quan đầu mối, đơn vị phối hợp, nguồn lực và trách nhiệm của các bên…

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu kết luận hội thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tổng hợp những ý kiến, đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan để bước đầu xác định được những nội dung về phát triển kinh tế tầm thấp có thể tiếp tục nghiên cứu, những vấn đề cần hoàn thiện. Đồng thời xác định những nhiệm vụ, bài toán cụ thể về phát triển kinh tế tầm thấp để tham mưu UBND thành phố xem xét xây dựng đề án đảm bảo tính khả thi, đúng quy trình, quy định liên quan trong thời gian tới.