Định hướng đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Quỹ NAFOSTED đặt hàng

Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp đã tập trung trao đổi, thảo luận, phản biện các đề xuất nhiệm vụ thuộc nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Đây đều là những lĩnh vực có tiềm năng đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực khoa học, công nghệ của tỉnh.

Các đại biểu tập trung đánh giá tính cấp thiết, tính mới, giá trị khoa học và tính khả thi của từng đề xuất; đồng thời góp ý hoàn thiện mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, sản phẩm dự kiến và khả năng ứng dụng kết quả sau khi nhiệm vụ hoàn thành, bảo đảm đáp ứng định hướng, tiêu chí của Quỹ NAFOSTED.

Đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Thông qua hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất; tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học và doanh nghiệp, hướng tới lựa chọn, đặt hàng những nhiệm vụ có hàm lượng khoa học cao, tạo ra tri thức mới, làm chủ công nghệ và có giá trị ứng dụng, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.