Định hướng công tác tuyên truyền tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 9-2026

Các đại biểu dự tại điểm cầu Tuyên Quang.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương tới 1.900 điểm cầu trên cả nước với khoảng 74.000 đại biểu tham dự.

Đồng chí Nguyễn Lam Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang. Dự hội nghị có các đồng chí Báo cáo viên Trung ương của tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã thông tin chuyên đề “Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026; những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới”. Đại diện lãnh đạo Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao thông tin về “Kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây. Định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới”.

Các chuyên đề tại hội nghị giúp lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cập nhật thông tin kịp thời để nâng cao hiệu quả định hướng dư luận.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9 – 2026, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kịp thời nguồn thông tin chính thống và thống nhất nội dung tuyên truyền, mà còn trực tiếp nâng cao hiệu quả công tác định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.