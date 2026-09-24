Định hướng công tác tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027

Hội nghị tập huấn toàn quốc về “Kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027” và “Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027”

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố; đại diện các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên trên cả nước.

Hội nghị nhằm cung cấp cho các đại biểu những thông tin tổng quan về APEC, Năm APEC Việt Nam 2027 và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương vinh dự được Bộ VHTTDL lựa chọn phối hợp tổ chức Hội nghị. Đây cũng là dịp để đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, việc Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 là dấu ấn quan trọng, khẳng định uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong truyền tải hình ảnh một Việt Nam đổi mới, năng động, hòa bình, phát triển; là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và du khách.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu chào mừng Hội nghị

Trong bối cảnh Việt Nam tích cực chuẩn bị cho các sự kiện đối ngoại đa phương lớn, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ làm công tác thông tin, truyền thông từ Trung ương đến địa phương là đổi mới tư duy, nhạy bén, chuyên nghiệp và có tầm nhìn chiến lược.

Hội nghị là dịp để phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí - truyền thông hiện đại; nâng cao năng lực thực hành, tác nghiệp và xử lý thông tin trong môi trường số, hội nhập quốc tế.

Khánh Hòa được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vào tháng 2.2027. Theo lãnh đạo tỉnh, đây là vinh dự nhưng cũng đặt ra trách nhiệm lớn đối với địa phương.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp chuẩn bị tốt các điều kiện về an ninh, hậu cần và các điều kiện cần thiết khác, góp phần bảo đảm Hội nghị diễn ra thành công. Cùng với đó, các cơ quan báo chí được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong truyền tải thông tin, quảng bá hình ảnh Việt Nam và Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế.

Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ VHTTDL) phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ VHTTDL) cho biết, năm 2027 Việt Nam lần thứ 3 đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC, sau hai lần tổ chức vào các năm 2006 và 2017. Năm APEC 2027 được xác định là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng của đất nước trong thập kỷ này.

Theo ông Đặng Khắc Lợi, Năm APEC 2027 không chỉ là chuỗi các hội nghị cấp cao mà còn là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy của đầu tư, thương mại và du lịch quốc tế.

Do đó, công tác thông tin, tuyên truyền cần được chuẩn bị chủ động, bài bản, từ sớm, từ xa, không chỉ tập trung trong thời gian diễn ra các sự kiện. Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong công tác chuẩn bị Năm APEC 2027 của Việt Nam.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Hội nghị được tổ chức với hai phiên. Phiên buổi sáng tập trung vào kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027, cung cấp cho đại diện các cơ quan quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên những kiến thức về APEC và yêu cầu thông tin, tuyên truyền phục vụ Năm APEC 2027.

Phiên buổi chiều tập trung vào chuyển đổi số báo chí, nâng cao năng lực truyền thông hiện đại.

Nội dung tập huấn giới thiệu những mô hình chuyển đổi số báo chí được đúc kết từ thực tiễn, đồng thời hướng dẫn áp dụng Bộ Chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí theo Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Qua đó, các cơ quan báo chí có thêm cơ sở đánh giá năng lực công nghệ, xác định yêu cầu nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và chuẩn bị nguồn lực số phục vụ công tác truyền thông trong Năm APEC 2027.

Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên, báo cáo viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số. Đây là dịp để các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Ban Tổ chức kỳ vọng Hội nghị góp phần tăng cường kết nối, phối hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí; thống nhất nhận thức, nội dung và phương thức tuyên truyền về APEC 2027 trong toàn hệ thống thông tin, báo chí, truyền thông; góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng, đầy đủ hơn về đất nước, con người Việt Nam và Khánh Hòa - địa phương tổ chức một số hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2027.