Định hướng công tác dư luận xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐÔNG HÀ)

Hội thảo thu hút hơn 50 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Hội thảo thảo luận, phân tích, làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác dư luận xã hội trong kỷ nguyên mới, nhất là yêu cầu đề xuất các giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy vai trò của công tác dư luận xã hội trong triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Về lý luận, các ý kiến và tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời nâng cao năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những định hướng trên không chỉ đặt ra yêu cầu đối với hệ thống hoạch định và thực thi chính sách, mà còn đòi hỏi sự đổi mới tương ứng trong công tác tư tưởng nói chung và công tác dư luận xã hội nói riêng. Mỗi chủ trương, chính sách khi đi vào cuộc sống đều tác động đến những nhóm xã hội cụ thể, làm thay đổi điều kiện phát triển, cơ hội, lợi ích và kỳ vọng của người dân.

Vì vậy, hiệu quả thực hiện chính sách còn phụ thuộc vào khả năng nhận diện tác động xã hội, mức độ tiếp nhận của Nhân dân và việc giải quyết những khó khăn phát sinh. Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức nghiên cứu dư luận xã hội, bảo đảm vừa kịp thời, vừa chính xác, có khả năng phân tích và dự báo.

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt ra những định hướng quan trọng về đổi mới phương thức công tác tư tưởng, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, ứng dụng công nghệ và gắn công tác tư tưởng với giải quyết những vấn đề thực tiễn. Trên tinh thần đó, công tác dư luận xã hội cần chuyển mạnh từ nắm bắt, phản ánh tình hình sang nghiên cứu, phân tích và tham mưu có chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng quyết sách và hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đại biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: ĐÔNG HÀ)

Đánh giá thực trạng công tác dư luận xã hội trong thời gian qua, các ý kiến và tham luận nêu rõ dư luận xã hội là một hiện tượng xã hội đặc biệt, phản ánh nhận thức, thái độ, tình cảm, sự đánh giá và xu hướng hành động của các nhóm xã hội trước những sự kiện, vấn đề có ý nghĩa đối với đời sống cộng đồng.

Trong điều kiện hiện nay, công tác dư luận xã hội đứng trước những yêu cầu mới và phức tạp hơn. Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế-xã hội; quá trình chuyển đổi số; sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo; tốc độ lan truyền thông tin ngày càng nhanh; sự đa dạng về lợi ích, nhu cầu và nhận thức xã hội đã làm cho quá trình hình thành, biến đổi và lan truyền dư luận có nhiều thay đổi.

Một vấn đề từ phạm vi rất nhỏ có thể nhanh chóng trở thành vấn đề được xã hội quan tâm; ngược lại, một thông tin chính thống nếu chậm được cung cấp, giải thích có thể bị thông tin sai lệch, xuyên tạc lấn át. Công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân, phải gắn chặt với quá trình đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

Tại hội thảo, các đại biểu giới thiệu một số kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp đã phát huy hiệu quả tại các địa phương như: Cần Thơ, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Tuyên Quang. Một số tham luận của các bộ, ngành như Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ mang đến nhiều gợi mở và kinh nghiệm quốc tế về lý luận dư luận xã hội đồng thời cũng chỉ rõ xu hướng và đặc điểm của dư luận xã hội trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay.

Ban tổ chức đánh giá cao giá trị lý luận cũng như thực tiễn của nhiều tham luận, Hội thảo đã đánh giá đúng thực trạng công tác dư luận xã hội trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội. Đồng thời nhận diện những bất cập về tính kịp thời, độ sâu của thông tin, sự phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng và năng lực của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong bối cảnh bùng nổ thông tin.