Định hướng công tác báo chí tháng 11 và thông tin các sự kiện văn hóa nổi bật

Toàn cảnh hội nghị.

Báo chí phản ánh kịp thời, toàn diện các lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh

Trong tháng 10/2026, các cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh đã phản ánh kịp thời các hoạt động thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác hiệu quả các thông tin xấu độc, sai sự thật.

Báo chí đã tích cực phát hiện, biểu dương và lan tỏa các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng của Thanh Hóa tới Nhân dân trong tỉnh, trong nước và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, có nhiều tin, bài phản ánh những vấn đề tồn tại, hạn chế, sai phạm với tinh thần xây dựng. Tỷ lệ tin, bài tích cực đạt trên 85%.

Trong tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Công an tỉnh, Sở VH, TT&DL duy trì việc theo dõi, phát hiện, kiểm soát thông tin trên mạng xã hội nhằm phát hiện từ sớm, từ xa các thông tin xấu độc liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; đấu tranh phản bác, hạn chế tình trạng đăng tải và chia sẻ thông tin xấu độc, không đúng sự thật về Thanh Hóa trên mạng xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về báo chí, mạng xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong tháng 11, các cơ quan báo chí sẽ tập trung tuyên truyền việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh; nỗ lực của các ngành, các cấp, các địa phương trong giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước.

Chương trình Gala Sao Mai 2026 diễn ra tại Sầm Sơn vào ngày 15/11/2026

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam thông tin về chương trình Gala Sao Mai 2026.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam thông tin về Chương trình Gala Sao Mai năm 2026. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, dự kiến diễn ra từ 21 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 15/11 tại Quảng trường Biển, phường Sầm Sơn.

Đây là chương trình lần đầu tiên tổ chức tại Thanh Hoá, quy tụ các thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi âm nhạc Liên hoan Tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức; hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch, con người xứ Thanh đến khán giả cả nước.

Cũng trong dịp này, từ ngày 13/11 đến 15/11, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá sẽ tổ chức 60 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP; UBND phường Sầm Sơn tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, xúc tiến du lịch, nhằm quảng bá sản phẩm địa phương, kết nối hoạt động nghệ thuật với xúc tiến du lịch và phát triển dịch vụ.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Ông Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL thông tin về chuỗi sự kiện nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Thông tin về chuỗi sự kiện nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, đại diện lãnh đạo Sở VH, TT&DL cho biết, các hoạt động dự kiến diễn ra từ ngày 22/11 đến 24/11. Điểm nhấn là Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành với các hoạt động gồm: Tổ chức không gian trải nghiệm, trình diễn văn hóa các dân tộc; trưng bày văn hóa truyền thống và biểu diễn nghệ thuật quần chúng.

Dịp này, nhiều địa phương, khu, điểm du lịch trong tỉnh cũng tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Hiện các ngành, đơn vị liên quan đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để chuỗi sự kiện diễn ra trang trọng, thiết thực, an toàn; qua đó góp phần quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc, xúc tiến du lịch, tăng cường gắn kết cộng đồng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Lê Văn Trung, Giám đốc Sở VH, TT&DL đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục chủ động thông tin kịp thời, chính xác, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị mới của Trung ương, của tỉnh; trọng tâm là các nội dung cốt lõi của 15 nghị quyết, gồm: Nghị quyết số: 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72, 79, 80, 10, 23, 24, 25, 26, 27 của Bộ Chính trị, khóa XIV; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới"; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mớí.

Cùng với đó, báo chí quan tâm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946–24/11/2026); Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11), kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886-2026) và các sự kiện lịch sử quan trọng khác.

Tăng cường các tuyến tin, bài tuyên truyền đậm nét về việc tỉnh Thanh Hóa đăng cai tổ chức Chương trình Gala Sao Mai năm 2026, chuỗi sự kiện nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần tạo thêm sản phẩm văn hóa phục vụ Nhân dân, du khách; kết nối hoạt động nghệ thuật, truyền hình với quảng bá điểm đến và phát triển dịch vụ du lịch.

Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH, TT&DL phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh; công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các dự án; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch an toàn, văn minh; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, du lịch nổi bật trong tháng 11/2026 tại Thanh Hoá:

1. Chương trình Gala Sao Mai 2026

-Thời gian: Từ 21 giờ 00 phút đến 22 giờ 30 phút, ngày 15/11/2026

- Địa điểm: Quảng trường biển, phường Sầm Sơn

2. Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, năm 2026

-Thời gian: Từ 22 đến 24/11/2026

- Địa điểm: Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành

Các hoạt động chính:

- Trải nghiệm và trình diễn văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa

- Trưng bày văn hóa truyền thống

- Biểu diễn nghệ thuật quần chúng