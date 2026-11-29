Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

1.Bối cảnh.

Trong 2 năm 2025 và 2026, Thành phố Hồ Chí Minh cùng với cả nước thực hiện ba cuộc cải cách lớn.

Thứ nhất, sáp nhập sở, ngành, chuyển đổi các chức năng quản lý nhà nước về thực hiện các quyền của trẻ em theo cơ cấu tổ chức mới, đặc biệt trách nhiệm tham mưu việc điều phối thực hiện quyền trẻ em; chủ trì, phối hợp thực hiện về bảo vệ trẻ em và sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chuyển cho ngành Y tế. Như vậy, sở Y tế và hệ thống ngành y tế chịu trách nhiệm đầu mối chủ trì thực hiện 3 trong 4 nhóm quyền của trẻ em, đó là: Sống còn, Bảo vệ và Tham gia.

Thứ hai, thực hiện cơ cấu chính quyền địa phương hai cấp. Các chức năng quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, trong đó có lĩnh vực trẻ em chuyển giao một phần cho thành phố và phần lớn được giao cho phường, xã và tập trung cho một đầu mối phòng văn hóa- xã hội, đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc trách nhiệm của 6 sở, ngành cấp thành phố.

Thứ ba, sáp nhập 3 tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu. Cấu trúc nhân sự bên trong các sở, ngành, phòng, ban có liên quan đến công tác trẻ em được hợp nhất về một đầu mối quản lý chung. Nhiều quy định pháp lý và chính sách chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cũng đòi hỏi việc thống nhất, ban hành và hiệu lực thi hành trong thời gian rất ngắn.

Ba đợt sắp xếp cải cách liên tiếp trong một thời gian ngắn này mang đến cho Thành phố nhiều cơ hội đổi mới, nâng cấp công tác trẻ em những đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức mới. Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô dân số trẻ em lớn nhất cả nước (hơn 2,5 triệu trẻ em dưới 16 tuổi) với nhiều vấn đề trẻ em đa dạng, phức tạp hơn cần phải giải quyết trước mắt và lâu dài.

Thực tế đó đòi hỏi việc tăng cường xây dựng, thực thi pháp luật, chính sách đặc thù và việc phân cấp trách nhiệm thực hiện cụ thể; việc bố trí nguồn lực tài chính khả thi, sắp xếp hợp lý cơ cấu tổ chức và nhân lực để tránh tối đa việc chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ về bảo đảm các quyền của trẻ em, đặc biệt việc xử lý, giải quyết các vấn đề bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nóng, tồn tại trong thời gian dài; việc tổ chức lại quy mô mạng lưới an sinh xã hội trong đó có mạng lưới và hệ thống bảo vệ trẻ em.

2.Về pháp luật và chính sách bảo vệ trẻ em.

Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

Một trong những yêu cầu quan trọng của công tác bảo vệ trẻ em là “bảo đảm tính hệ thống, tính liên tục, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em”[1].

Trong thời gian ngắn, Thành phố đã tiến hành việc rà soát, hợp nhất, thống nhất, bổ sung, nâng cấp hệ thống pháp luật, chính sách; về cơ bản đã không gián đoạn quá trình tiếp tục “bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”[2].

Một ví dụ điển hình là ưu điểm của chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của cả 3 địa phương trước sáp nhập (mở rộng nhóm đối tượng và có mức hỗ trợ cao hơn so với quy định quốc gia) được kế tục và phát huy[3].

Hiện chính sách hỗ trợ, bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở cấp quốc gia chưa phân định rõ các đối tượng bảo trợ xã hội (nhà nước bảo đảm cơ bản điều kiện sống ở mức phổ biến so với tương quan xã hội chung) và trợ giúp xã hội (nhà nước hỗ trợ một phần, còn một phần cá nhân, gia đình tự bảo đảm). Với chính sách và nguồn lực dành cho an sinh xã hội hiện hành, Thành phố Hồ Chí Minh có thể tiên phong trong việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống chính sách có sự phân định và chuyển hóa giữa hai nhóm đối tượng trẻ em nhận bảo trợ và trợ giúp xã hội.

Để tăng cường phòng ngừa xâm hại trẻ em, đặc biệt xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em trong gia đình, Thành phố cần bổ sung trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong giám sát, hỗ trợ hộ gia đình có nguy cơ xâm hại trẻ em với sự tham gia của công chức văn hóa-xã hội, cảnh sát khu vực, tổ trưởng dân phố, khu phố, cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em.

Trong hiện tại và tương lai, Thành phố là địa bàn nóng thu hút lao động nhập cư do đó cần triển khai xây dựng, thực hiện kế hoạch phối hợp với các tỉnh, thành phố có số lượng lớn trẻ em di cư đến Thành phố để phòng ngừa tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, đặc biệt là lao động trẻ em, trẻ em lang thang đường phố, trẻ em bị xâm hại đồng thời giảm áp lực lên chính sách trợ giúp xã hội trẻ em của Thành phố.

3.Về hệ thống quản lý nhà nước, cơ cấu tổ chức, nhân lực bảo vệ trẻ em.

Cơ cấu tổ chức và quy trình, thủ tục bảo đảm vận hành phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ trẻ em đã được chính quyền Thành phố quan tâm củng cố, kiện toàn. Ủy ban Trẻ em Thành phố được tổ chức lại với thành phần gồm lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội[4]. Các xã, phường, đặc khu cũng đã kiện toàn, thành lập Ủy ban Trẻ em cấp xã nhằm bảo đảm công tác điều phối, xử lý các vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương.

Ủy ban nhân dân Thành phố đã kịp thời rà soát, ban hành Quy trình hỗ trợ, can thiệp, xử lý các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tạo cơ sở pháp lý phân định trách nhiệm, vị trí, vai trò của từng cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống bảo vệ trẻ em[5].

Cơ quan chủ trì, phối hợp thực hiện công tác trẻ em, một mắt xích đầu mối quan trọng của hệ thống bảo vệ trẻ em được chuyển giao, sắp xếp lại. Nhân sự quản lý nhà nước về trẻ em trên địa bàn Thành phố hiện có 172 người, gồm 04 công chức cấp Thành phố và 168 công chức kiêm nhiệm ở xã, phường. Đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm nhiệm công tác gia đình và trẻ em hiện có 19.233 người tại các khu phố, ấp.

Có thể thấy rằng, khi quy mô và phạm vi quản lý của một đầu mối cơ quan nhà nước được mở rộng sẽ thuận lợi hơn cho công tác điều phối, phối hợp liên lĩnh vực, liên ngành. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, việc kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực của một đơn vị và một cá nhân làm công tác quản lý nhà nước cùng với tăng gấp nhiều lần quy mô dân số chung và dân số trẻ em thuốc thẩm quyền quản lý của chính quyền xã, phường lại là một áp lực vô cùng lớn. Thêm nữa, việc chuyển đổi cấp quản lý và lĩnh vực quản lý đối với số lượng không nhỏ công chức không tránh khỏi những khó khăn, lúng túng trong xử lý công việc và cần thời gian để làm quen, học hỏi, bồi dưỡng, nhất là đối với lĩnh vực chuyên sâu như công tác bảo vệ trẻ em, hỗ trợ, xử lý các trường hợp trẻ em có nguy cơ hoặc đang bị xâm hại.

Việc giảm số lượng nhân lực quản lý nhà nước nói chung có thể được bù đắp, hỗ trợ, nâng cao chất lượng bằng chuyển đổi số, tuy nhiên đối với lĩnh vực an sinh xã hội, đặc biệt về bảo vệ trẻ em thì việc tham gia hỗ trợ, xử lý trực tiếp giữa con người với con người chưa thể và khó thay thế bằng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Do đó, Thành phố cần thực hiện nghiên cứu, khảo sát đánh giá tác động về cơ hội và thách thức của cải cách, tinh gọn cơ cấu tổ chức đối với nguồn nhân lực trong hệ thống bảo vệ trẻ em để có bằng chứng và cơ sở thực tiễn hoạch định chính sách ưu tiên vị trí việc làm bảo vệ trẻ em, có kế hoạch phân bổ, đào tạo, bồi dưỡng cập nhật và nâng cao năng lực cho đội ngũ này, đặc biệt cấp bách đối với phường, xã.

4.Về hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em

Hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em của thành phố Hồ Chí Minh là một hệ thống đa dạng và đáp ứng khá đầy đủ các yêu cầu của công tác trẻ em ở cả ba cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp.

Mạng lưới các cơ sở công tác xã hội bảo vệ trẻ em và cơ sở trợ giúp xã hội trẻ em với 09 cơ sở công lập chăm sóc 1.209 trẻ em, 62 cơ sở ngoài công lập 1.947(có phép). Số lượng nhân lực ở các cơ sở công lập (1.940) lớn hơn ngoài công lập (1.455) trong khi số trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng ít hơn. Những con số so sánh này cho thấy cùng với việc sắp xếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội công lập Thành phố cần tăng cường kiểm tra, thanh tra mạng lưới cơ sở ngoài công lập khi hầu hết các thủ tục thành lập, hoạt động chuyển mạnh sang cơ chế hậu kiểm. Đồng thời, Thành phố cần xây dựng chính sách khuyển khích phát triển cơ sở bảo trợ xã hội trẻ em ngoài công lập và có chính sách bảo đảm công bằng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt do các cơ sở ngoài công lập chăm sóc, nuôi dưỡng (trẻ em tại các cơ sở này không được nhận chế độ trợ giúp của nhà nước).

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đi đầu trong việc thí điểm và mở rộng “Mô hình dịch vụ một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” tại các bệnh viện và đã ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để thực hiện mô hình[6]. Tuy nhiên, Mô hình này cần được từng bước cải tiến thành Mô hình bảo vệ trẻ em và phụ nữ tích hợp, liên thông để đa dạng và thuận lợi hơn cho việc tiếp cận sử dụng của trẻ em và người dân.

Cả 3 địa phương trước sáp nhập đều có dịch vụ đường dây nóng bảo vệ trẻ em. Thành phố đang thực hiện việc tích hợp các đường dây nóng tiếp nhận, điều phối, xử lý thông tin liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, ngược đãi, lao động trẻ em... vào Cổng thông tin giao tiếp hành chính công đa lĩnh vực số 1022 Thành phố. Quá trình tích hợp này cần chú ý đặc thù chức năng tư vấn, tham vấn của dịch vụ bảo vệ trẻ em thông qua điện thoại nóng, có tích hợp các kênh giao tiếp trực tuyến khác (thư điện tử, phần mềm tích hợp thông tin, mạng xã hội...).

Hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em còn có sự tham gia kết nối, phối hợp và chuyển tuyến của cơ quan thực hiện tư pháp người chưa thành niên, của các trung tâm trợ giúp pháp lý, của các nhóm luật gia bảo vệ quyền trẻ em, của công tác tham vấn và tâm lý học đường, của công tác xã hội trong bệnh viện, của dịch vụ phòng chống bạo lực gia đình, của cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, của Hội Bảo vệ quyền trẻ em và các tổ chức xã hội có chức năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Do vậy, chính quyền Thành phố không chỉ ban hành các quy chế, quy trình phối hợp giữa các tổ chức và cá nhân này mà cần có chính sách, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, về kỹ năng làm việc với các đối tượng trẻ em và công tác xã hội bảo vệ trẻ em phù hợp với đặc thù của mỗi nhóm công tác, công việc.

Trên đây là một số phát hiện, phân tích và kiến nghị của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và cá nhân tôi trong quá trình đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác bảo vệ quyền trẻ em nói chung, quyền được bảo vệ, được an toàn của trẻ em nói riêng. Xin trình bày trước Hội thảo để các cơ quan, tổ chức cân nhắc, xem xét.

Trân trọng cảm ơn./.

Đặng Hoa Nam

Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em

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[1] Luật trẻ em năm 2016, khoản 2 Điều 47.

[2] Luật trẻ em năm 2016, khoản 1 Điều 4.

[3] Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương.

[4] Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

[5] Quyết định số 4114/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

[6] Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.