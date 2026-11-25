Hội thảo chuyên đề về ngành giám tuyển sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Hội thảo chuyên đề ngành Giám tuyển là chương trình định kỳ do không gian nghệ thuật độc lập Á Space khởi xướng, tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác giám tuyển tại Việt Nam và Đông Nam Á. Hội thảo lần thứ nhất diễn ra năm 2024, do Á Space phối hợp Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Tiếp nối sự kiện lần thứ nhất, hội thảo lần thứ hai tại Việt Nam do Á Space phối hợp Tổ chức nghệ thuật The Outpost và không gian nghệ thuật độc lập ba-bau AIR thực hiện. Các diễn giả tham gia hội thảo hoạt động trong nhiều lĩnh vực của đời sống nghệ thuật, gồm giám tuyển, nghệ sĩ, nhà sưu tập, nghiên cứu, quản lý phòng tranh, nhà sản xuất nghệ thuật và người vận hành các thiết chế nghệ thuật.

Sự kiện tạo diễn đàn để những người thực hành giám tuyển tại Đông Nam Á chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về mối quan hệ giữa nghệ thuật và giám tuyển, vai trò của các chủ thể trong đời sống nghệ thuật. Các phiên thảo luận cũng tập trung vào cách duy trì hoạt động của các tổ chức, sáng kiến nghệ thuật và khả năng phát triển những mô hình giám tuyển độc lập phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Giám tuyển góp phần định hình nội dung triển lãm. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Tại Việt Nam và Đông Nam Á, hạ tầng nghệ thuật đương đại phục vụ công chúng thể hiện dưới nhiều hình thức. Từ góc nhìn giám tuyển, các bộ sưu tập tư nhân, phòng tranh, sáng kiến cộng đồng và chính các nghệ sĩ đều tham gia định hình cách nghệ thuật đến với các nhóm công chúng cũng như cách công chúng tiếp nhận, hiểu và đánh giá nghệ thuật.

Hội thảo mở đầu bằng tham luận “Đan cài mật thiết: Sự phụ thuộc lẫn nhau trong thực hành giám tuyển (ở Đông Nam Á)” của Tiến sĩ Roger Nelson, nhà sử học nghệ thuật, trợ lý giáo sư ngành Lịch sử Nghệ thuật tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore. Tham luận đặt vấn đề về những mối quan hệ duy trì thực hành giám tuyển tại Đông Nam Á.

Năm phiên thảo luận tiếp cận hoạt động giám tuyển từ những góc độ khác nhau. Nội dung tập trung vào vai trò của bộ sưu tập, phòng tranh, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và giám tuyển, hoạt động nghệ thuật trong cộng đồng và khả năng xây dựng các thiết chế độc lập.

Các triển lãm mỹ thuật đương đại ngày càng chú trọng vai trò của giám tuyển. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Phiên 1: “Sưu tập có phải là một thực hành giám tuyển?” do giám tuyển Lê Thuận Uyên (Tổ chức nghệ thuật The Outpost) điều phối. Các diễn giả tham gia trao đổi gồm nhà sưu tập Phạm Nguyễn Anh Thư, Giám tuyển trưởng của National Gallery Singapore Patrick Flores và nhà sáng lập Nguyễn Art Foundation Quỳnh Nguyễn.

Phiên 2: “Vai trò của phòng tranh trong việc định hình diễn ngôn nghệ thuật” do Hà Ninh Pham (Á Space) điều phối, tập trung thảo luận về vai trò của các phòng tranh trong việc xác lập giá trị tác phẩm và định hướng thực hành của nghệ sĩ trong thị trường nghệ thuật. Các diễn giả tham thảo luận gồm Denise Lai (ROH Projects, Jakarta), Lê Thiên Bảo (Galerie Bao, Paris) và Quỳnh Phạm (Galerie Quynh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Không gian triển lãm "Trên núi-Dưới đồi". (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Phiên 3: “Giám tuyển như một thủ pháp nghệ thuật” do Đặng Thùy Anh (Á Space) điều phối. Phiên thảo luận khảo sát ranh giới giữa thực hành nghệ thuật và hoạt động giám tuyển. Các diễn giả Vicky Đỗ (Thành phố Hồ Chí Minh), Vuth Lyno (Phnom Penh) và Carlos Quijon Jr. (Manila) cùng chia sẻ góc nhìn về mối quan hệ giữa hoạt động nghệ thuật và công việc giám tuyển.

Phiên 4: “Giám tuyển như một hạ tầng xã hội” do Đinh Thảo Linh (ba-bau AIR) điều phối. Các diễn giả tham gia thảo luận gồm Đinh Nhung (A Queer Museum, Hà Nội), Jiradej Meemalai (Baan Noorg Collaborative Arts and Culture, Ratchaburi) và Mirwan Andan (ruangrupa, Jakarta).

Phiên 5: “Xây dựng thiết chế như một hành vi giám tuyển của trí tưởng tượng” do Vân Đỗ (Á Space và tổ chức nghệ thuật deCentral) điều phối. Phiên thảo luận tập trung vào việc xây dựng và vận hành thiết chế nghệ thuật. Các diễn giả trao đổi gồm Minh Nguyễn (Dogma Collection, Thành phố Hồ Chí Minh), Zoe Butt (deCentral và in-tangible institute, Chiang Mai và Bangkok) và Rahel Joseph (ILHAM Gallery, Kuala Lumpur).

Hội thảo diễn ra tại Mơ Art Space, số 136 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các phiên thảo luận sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt, có phiên dịch đồng thời hai chiều qua tai nghe.