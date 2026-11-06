Định hình tương lai hợp tác Việt Nam – EU: Kinh tế xanh, công nghệ mới và chuỗi giá trị bền vững

Chương trình có sự quan tâm, đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái cho biết, Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU là sự kiện thường niên do Bộ Công thương chủ trì, đóng vai trò như kênh đối thoại chính sách và kết nối kinh doanh đặc biệt quan trọng giữa hai nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 499 tỷ USD, tăng 27,4%, tạo động lực để hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm.

Riêng đối với thị trường châu Âu, kim ngạch thương mại hai chiều đã vượt con số 65,48 tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng sau hơn 6 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Thứ trưởng khẳng định Việt Nam đặt ưu tiên vào việc xây dựng các chuỗi cung ứng xanh, bền vững và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động khó lường của bối cảnh toàn cầu.

Tại Diễn đàn, ông Noel Clehane – Phó Chủ tịch Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC) và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu chia sẻ, Việt Nam đã xây dựng được một nền tảng sản xuất và xuất khẩu đáng kể. Tuy nhiên, cơ hội trong giai đoạn tới không chỉ nằm ở việc thu hút thêm đầu tư, mà quan trọng hơn là thu hút đầu tư có chất lượng cao hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn từ các dòng vốn đầu tư đó. Định hướng này phù hợp chặt chẽ với Nghị quyết số 10 về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như mục tiêu của Việt Nam trong việc thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao và dài hạn.

Ông Noel Clehane – Phó Chủ tịch Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC) và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu phát biểu tại Diễn đàn.

Các doanh nghiệp châu Âu có nhiều thế mạnh để đóng góp vào mục tiêu này. Giá trị mà đầu tư từ châu Âu mang lại không chỉ nằm ở nguồn vốn. Đầu tư châu Âu còn có thể mang đến công nghệ tiên tiến và chuyên môn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp Việt Nam và góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Vì vậy, cơ hội đặt ra là tạo dựng những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp châu Âu có thể đầu tư sâu rộng hơn tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầy đủ hơn vào các chuỗi giá trị được hình thành và phát triển xung quanh những khoản đầu tư đó, ông Noel Clehane chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, các chuỗi giá trị này ngày càng cần phải xanh hơn. Tính bền vững đang ngày càng gắn chặt với năng lực cạnh tranh. Các quyết định đầu tư, quy trình sản xuất, yêu cầu của chuỗi cung ứng và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế ngày càng chịu tác động bởi quá trình chuyển đổi sang các mô hình tăng trưởng bền vững hơn.

Điều này mở ra những cơ hội hợp tác đáng kể giữa Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, bao gồm trong các lĩnh vực sản xuất sạch hơn, chuyển đổi năng lượng, logistics bền vững và tài chính xanh, cũng là những nội dung được đề cập trong Diễn đàn lần này.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU được tổ chức nhằm tăng cường đối thoại chính sách, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU.

Đây cũng là kênh tương tác trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong trao đổi thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối đối tác. Diễn đàn cũng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam – EU theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững.