Định hình tương lai giáo dục đại học trong kỷ nguyên AI
Sáng 3/11, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc đồng đăng cai Hội thảo Giáo dục trực tuyến toàn cầu năm 2026, với chủ đề “Tái phân bổ trí tuệ: Chuyển đổi giáo dục vì tương lai hợp tác giữa con người và trí tuệ nhân tạo”. Hội thảo có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng gần 400 đại biểu, tập trung thảo luận những yêu cầu đổi mới giáo dục đại học trước sự phát triển mạnh mẽ của AI.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dinh-hinh-tuong-lai-giao-duc-dai-hoc-trong-ky-nguyen-ai-246261103153631088.htm