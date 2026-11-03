Định hình tương lai giáo dục đại học trong kỷ nguyên AI

Từ ngày 3/11 đến 4/11, để phục vụ công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2026) tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh thông báo về việc thực hiện phương án phân luồng giao thông tạm thời trong thời gian diễn ra các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách.