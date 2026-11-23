Sáng 23/11, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch thành phố (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh).

Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đến tham dự hội nghị.

Về phía lãnh đạo TP Hồ Chí Minh có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy: Văn Thị Bạch Tuyết; Đặng Minh Thông; Nguyễn Sinh Nhật Tân và lãnh đạo các sở ngành, địa phương.

Tham dự hội nghị còn có các cơ quan ngoại giao đoàn, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược, giới chuyên gia, nhà khoa học và người dân thành phố với quy mô 1.000 đại biểu dự trực tiếp và truyền hình trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các vị lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra định hướng phát triển dài hạn cho TP Hồ Chí Minh trong không gian đô thị mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời tạo động lực phát triển cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Tầm nhìn 100 năm, định hình vị thế siêu đô thị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, thành phố bước vào một không gian phát triển mới rộng lớn và đa dạng hơn, hội tụ các lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên.

Không gian phát triển mới mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải có một tầm nhìn thống nhất, đủ dài hạn để phát huy sức mạnh tổng hợp, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, quy hoạch tổng thể không chỉ định hướng phát triển kinh tế - xã hội mà còn xác lập không gian hạ tầng, quốc phòng, an ninh, nâng cao vai trò và vị thế của thành phố trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực.

Điểm đáng chú ý của quy hoạch là định hình quá trình phát triển TP Hồ Chí Minh qua ba giai đoạn, từ một đô thị có vị trí nổi trội tại Đông Nam Á, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, trước khi hướng đến mục tiêu đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới.

Cụ thể, đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành đô thị đặc biệt văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2045, thành phố hướng tới nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới. Xa hơn, đến năm 2075 và các giai đoạn tiếp theo, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển quốc tế.

Để cụ thể hóa tầm nhìn này, quy hoạch xác lập cấu trúc không gian gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển. Các vùng quản trị được xác định dựa trên đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và yêu cầu phát triển thực tiễn, không phải đơn vị hành chính, không làm phát sinh thêm cấp trung gian.

Quang cảnh hội nghị.

Thành phố cũng xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển, lấy con người làm trung tâm, vừa là chủ thể vừa là mục tiêu cao nhất của quá trình phát triển.

Tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc công bố quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho TP Hồ Chí Minh mà còn tạo xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu ý kiến.

Theo Chủ tịch Quốc hội, TP Hồ Chí Minh luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có sức hút và khả năng lan tỏa mạnh mẽ.

Bản quy hoạch được công bố đã cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số; trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý quy hoạch chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tổ chức triển khai hiệu quả trong thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được trong tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đất nước vẫn còn những thách thức lớn liên quan đến hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, khâu tổ chức thực thi có ý nghĩa quyết định để các định hướng quy hoạch chuyển hóa thành những công trình, dự án và sản phẩm cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Bản đồ quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả trong quá trình thực hiện quy hoạch. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP Hồ Chí Minh tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, thành phố cần phổ biến, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của quy hoạch đến các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và đặc biệt là người dân; khẩn trương rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành bảo đảm đồng bộ với quy hoạch thành phố và quy hoạch vùng.

Thứ hai, TP Hồ Chí Minh cần vận dụng sáng tạo, quyết liệt các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội và hệ thống pháp luật hiện hành, nhất là Luật Phát triển đô thị, để tạo đột phá trong huy động nguồn lực. Trong đó, chú trọng mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông kết nối liên vùng; có giải pháp căn cơ ứng phó biến đổi khí hậu, ngập úng, ô nhiễm môi trường. Phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động vì người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là chú trọng đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài và xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thứ năm, xây dựng Đảng bộ thành phố đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công.

Một số hình ảnh bên lề tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong hoàn thiện thể chế, pháp luật, tăng cường giám sát và tạo hành lang pháp lý thuận lợi để TP Hồ Chí Minh bứt phá, phát triển.

Biến quy hoạch thành động lực phát triển thực chất

Một trong những yêu cầu đặt ra sau khi quy hoạch được công bố là nhanh chóng chuyển hóa các định hướng chiến lược thành chương trình, kế hoạch và dự án cụ thể. Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết thành phố sẽ khẩn trương công bố rộng rãi quy hoạch bằng nhiều hình thức, tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân nhằm tạo sự đồng thuận, đồng thời rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành để bảo đảm tính thống nhất.

Thành phố cũng sẽ phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội để triển khai những công trình hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, không gian đô thị, Trung tâm Tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển đã được xác định.

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới là sứ mệnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố.

Tầm nhìn 100 năm không chỉ là định hướng cho một giai đoạn phát triển mà còn là nền tảng để các thế hệ tiếp nối, hoàn thiện và phát triển thành phố trong tương lai. Với quy hoạch mới, TP Hồ Chí Minh đang đặt ra một mục tiêu phát triển ở tầm vóc lớn hơn, không đơn thuần là mở rộng quy mô đô thị hay gia tăng các chỉ tiêu kinh tế, mà hướng đến tái cấu trúc không gian, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

VIFC-HCMC công bố thêm 7 thành viên, nâng tổng vốn dự kiến huy động lên 7,7 tỷ USD Trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, cùng ngày, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) công bố 7 thành viên tiếp theo, đánh dấu bước mở rộng hệ sinh thái theo hướng đa dạng hóa các cấu phần hoạt động, từ huy động và kết nối nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa đến cung cấp dịch vụ tư vấn và giải pháp công nghệ.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao chứng nhận cho 7 thành viên Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Các thành viên mới có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, với tổng vốn dự kiến huy động trong giai đoạn 2027-2030 là 5 tỷ USD. Những thành viên này gồm Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, Mekong Capital VIFC Limited, Charming Land Vietnam Company Limited, IFC Vietnam International Commodity Exchange Single-member LLC, Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Co. Ltd. (BCCE Co., Ltd), 3V Advisors International Co. Ltd, và Corvia Technology Co. Ltd. Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh cuối tháng 10, VIFC-HCMC công bố 10 thành viên đầu tiên với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027. Như vậy, sau 2 đợt công bố thành viên, tổng vốn huy động trong giai đoạn 2027-2030 là 7,7 tỷ USD. Việc bổ sung 7 thành viên lần này mang đến những cấu phần quan trọng cho hệ sinh thái VIFC-HCMC, từ kết nối nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa đến các dịch vụ tư vấn và công nghệ tài chính.