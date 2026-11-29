Trọng tâm của Nghị định là xây dựng “Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” cùng Cơ sở dữ liệu quốc gia về sản phẩm, hàng hóa, đi kèm các quy định về kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Người dân có thể sử dụng điện thoại để truy xuất nguồn gốc khi mua thực phẩm, hàng hóa. Ảnh: TH

Nghị định cũng quy định lộ trình triển khai linh hoạt theo mức độ rủi ro của hàng hóa. Cụ thể, nhóm sản phẩm có rủi ro cao bắt buộc thực hiện định danh, xác thực dữ liệu chủ và truy xuất nguồn gốc theo lộ trình của cơ quan chuyên ngành.

Đối với nhóm rủi ro trung bình, thấp và hàng hóa xuất khẩu, việc được khuyến khích tham gia theo hình thức tự nguyện nhằm chuẩn hóa dữ liệu, tăng khả năng xác thực nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu minh bạch của đối tác và thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, doanh nghiệp không nhất thiết phải thay thế toàn bộ hệ thống đang vận hành mà vẫn có thể tiếp tục sử dụng nếu dữ liệu được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ và khai báo để tích hợp vào nền tảng chung.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Checkee Phạm Văn Quân nhấn mạnh, khi các hệ thống có thể kết nối theo những nguyên tắc thống nhất, dữ liệu sẽ được chia sẻ và đối chiếu thuận lợi hơn, góp phần giảm trùng lặp trong triển khai, nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc.

Ở góc độ kỹ thuật, chuyên gia Phạm Mạnh Tường phân tích, đối với phần dữ liệu dùng chung, doanh nghiệp chỉ cần tích hợp hệ thống với “Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” thông qua một đầu mối duy nhất; các bộ, ngành và địa phương kết nối để khai thác dữ liệu theo phạm vi quản lý. Nhờ đó, doanh nghiệp giảm gánh nặng tích hợp kỹ thuật, người dân dễ dàng đối chiếu mã lô và cảnh báo đồng nhất trên các kênh, cơ quan quản lý thuận tiện theo dõi hàng hóa lưu thông liên tỉnh.

Như vậy, điểm thay đổi cốt lõi của Nghị định số 372/2026/NĐ-CP không chỉ nằm ở việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia mà còn ở cách tiếp cận truy xuất nguồn gốc trên phạm vi toàn chuỗi cung ứng. Khi dữ liệu từ các hệ thống hiện có được kết nối và đối chiếu theo nguyên tắc chung, hoạt động truy xuất mới có thể vượt ra ngoài phạm vi quản lý riêng lẻ của từng doanh nghiệp.