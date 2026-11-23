Sau hợp nhất, tỉnh có 99 đơn vị hành chính cấp xã (10 phường và 89 xã), dân số gần 1,78 triệu người với không gian địa lý mở rộng từ biên giới giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), dọc sông Hồng, sông Chảy đến khu vực tiếp giáp các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La và Lai Châu. Quy mô tỉnh mới mở ra dư địa phát triển, trong khi các quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh Lào Cai và Yên Bái trước đây không còn phù hợp. Cùng với đó, việc dừng hoạt động cấp huyện càng đòi hỏi quy hoạch, phân bổ lại nguồn lực phát triển.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh ngày 26/11/2025, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, quy hoạch sau hợp nhất định hình tầm nhìn phát triển đến năm 2050, làm căn cứ triển khai các mục tiêu kinh tế - xã hội. Với phương châm “Quy hoạch đi trước một bước”, quy hoạch tỉnh và đô thị phải có tư duy chiến lược, gắn với phát triển bền vững.

Trên cơ sở Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25/2/2026 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, ngày 16/10/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3855/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đề xuất xây dựng Chương trình phát triển đô thị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có 29 đô thị, đô thị hóa trên 38%, góp phần đạt tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên giai đoạn 2026 - 2030; đến năm 2050 hình thành 46 đô thị. Sau khi chương trình được phê duyệt sẽ triển khai thống nhất, các địa phương sẽ xác định lộ trình, thứ tự ưu tiên và nhu cầu đầu tư hạ tầng, hạn chế đầu tư dàn trải, thiếu kết nối giữa các đô thị.

Theo ông Trần Xuân Hiện - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, quy hoạch bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, chú trọng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số. Định hướng trọng tâm là gắn phát triển đô thị với cấu trúc kinh tế. “Tỉnh xác định cấu trúc không gian phát triển "Một trục động lực - Hai cực phát triển - Ba vùng kinh tế - Bốn trụ cột". Trong đó, trục kinh tế dọc sông Hồng là xương sống, kết nối hai cực, ba vùng kinh tế với trọng tâm là chuỗi đô thị hỗn hợp ven sông”, ông Hiện cho biết.

Theo Quyết định số 525/QĐ-UBND của UBND tỉnh, dải đô thị dọc sông Hồng từ Bát Xát - Lào Cai - Bảo Thắng - Bảo Hà - Mậu A đến Yên Bái được xác định là trục liên kết kinh tế, kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng với Tây Nam Trung Quốc qua cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Từ trục này, mạng lưới đô thị mở rộng về hai phía. Ở phía Tây Bắc, dải Hoàng Liên gồm Sa Pa - Y Tý - Mường Hum - Văn Bàn - Mù Cang Chải - Mường Lò/Nghĩa Lộ được định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, bảo tồn thiên nhiên và văn hóa.

Phía Đông, dải sông Chảy gồm Si Ma Cai - Bắc Hà - Thác Bà phát triển đô thị gắn với du lịch sinh thái, văn hóa chợ phiên, du lịch cộng đồng, nông nghiệp và trải nghiệm cảnh quan sông, hồ. Các khu vực kết nối qua Quốc lộ 4D, 279, 70, 37, 32 và các trục ngang đang nghiên cứu.

Nếu ở tầm vĩ mô, Chương trình phát triển đô thị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 3855/QĐ-UBND sẽ hình thành bộ khung chiến lược toàn tỉnh thì ở cơ sở, chương trình phát triển đô thị là "chìa khóa" để các xã quản lý không gian và xác định nhu cầu đầu tư phù hợp.

Trên trục động lực sông Hồng, có cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 4E, đường tỉnh và đường sắt, xã Bảo Thắng có lợi thế phát triển nhưng chịu áp lực về hạ tầng, nguồn lực.

Đồng chí Lê Duy Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Quyết định số 3855 của UBND tỉnh là cơ sở để địa phương hoàn thiện quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và xác định lộ trình đầu tư".

Theo đó, xã đang rà soát quy hoạch, kế hoạch đầu tư công trung hạn, ưu tiên công trình trọng điểm, phấn đấu đến năm 2030 đủ điều kiện thành lập phường. Phố Lu trước đây được công nhận đô thị loại IV, là lợi thế để xác định đô thị lõi. Tuy nhiên, địa bàn trải dài, hạ tầng chưa đồng đều nên hiện Bảo Thắng đang ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, điện, thoát nước, chỉnh trang cảnh quan và bảo vệ môi trường.

Tại cửa ngõ vùng du lịch phía Đông, xã Thác Bà xác định quy hoạch đô thị trung tâm là căn cứ quản lý, thu hút đầu tư. Đồng chí Phạm Văn Hiền - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Quy hoạch rõ, quỹ đất hợp lý và hạ tầng đồng bộ sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng, lựa chọn địa điểm, lập kế hoạch dài hạn. Xã đang rà soát quỹ đất, hạ tầng và các khu vực có tiềm năng để xây dựng quy hoạch mở".

Một trong những điểm nhấn của Chương trình phát triển đô thị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh yêu cầu nâng cao chất lượng đô thị, khắc phục tư duy chạy theo danh xưng khi hạ tầng chưa đáp ứng. Theo Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 35/2026/NĐ-CP ngày 22/1/2026 của Chính phủ, hệ thống đô thị còn bốn loại: đặc biệt, I, II và III; tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, môi trường, chuyển đổi số được siết chặt. Vì thế, các địa phương và ngành chuyên môn sẽ phải nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trước khi lập kế hoạch phát triển đô thị.

Ông Trần Xuân Hiện cho biết thêm: "Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3855/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đề xuất xây dựng Chương trình phát triển đô thị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Xây dựng đã hướng dẫn UBND các xã, phường tổ chức rà soát hiện trạng, tham mưu danh mục đầu tư và phương án tổ chức không gian phù hợp từng địa phương, bảo đảm các tiêu chí, tránh tình trạng được công nhận đô thị nhưng còn “nợ” tiêu chí hạ tầng".

Trước không gian phát triển mới, khi quy hoạch được thiết lập đồng bộ và có tầm nhìn, các đô thị của Lào Cai được hình thành không chỉ là những chấm đỏ trên bản đồ hành chính, mà sẽ thực sự trở thành những hạt nhân dẫn dắt kinh tế, du lịch, công nghiệp, thương mại của các khu vực phát triển đồng bộ, bền vững.

Điểm nhấn đổi mới trong quá trình lập Chương trình phát triển đô thị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là quyết tâm thoát khỏi tư duy phát triển đô thị theo chiều rộng, chạy theo danh xưng xếp loại mà "nợ" tiêu chí hạ tầng.

Trình bày: Hữu Huỳnh