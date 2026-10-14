Định hình phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng kiosk thông minh trong triển khai thủ tục hành chính công. (Ảnh: MINH CHÍNH)

Trước những đổi mới mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, toàn ngành đã phát huy truyền thống, tích cực tham mưu các cấp ủy nhiều giải pháp đột phá, tập trung vào khâu khó, khâu yếu, góp phần nâng cao, phát huy phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đổi mới toàn diện công tác đánh giá cán bộ

Đánh giá cán bộ là khâu trọng yếu, nhân tố quyết định hầu hết các nhiệm vụ trong công tác cán bộ như lựa chọn, quy hoạch, bổ nhiệm, tuy nhiên, Đại hội XIV của Đảng chỉ rõ “công tác cán bộ còn một số bất cập, trước hết là khâu đánh giá cán bộ”. Đây là nguyên nhân của tình trạng chưa phát huy đúng năng lực, sở trường cán bộ, thậm chí có một số trường hợp “đúng quy trình, sai vị trí” dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như tham nhũng, lãng phí, thất thoát tài sản, nguồn lực quốc gia… Đại hội XIV của Đảng đề ra yêu cầu đối với công tác cán bộ là đổi mới đánh giá theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí, gắn với sản phẩm cụ thể, theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh.

Bằng tinh thần “hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng”, các cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ đã chủ động nghiên cứu đề xuất cấp ủy nhiều giải pháp đánh giá cán bộ theo chỉ đạo mới của Trung ương. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa đã phối hợp các cơ quan chức năng nghiên cứu, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương án sử dụng bộ công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI) vào đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Sau một thời gian ngắn triển khai đã cho thấy quá trình đánh giá công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng đánh giá hình thức, cảm tính trước đây.

Để công tác đánh giá cán bộ chính xác, khách quan hơn, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đề xuất Thành ủy áp dụng kết hợp đồng thời hai công cụ quản trị OKR và KPI. Trong đó, ngoài KPI là hệ thống chỉ số dùng để đo lường mức độ hoàn thành công việc thì OKR giúp xác định mục tiêu và kết quả then chốt cần đạt được.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết, ưu điểm vượt trội của phương pháp này là đã thay thế đánh giá cán bộ chủ yếu bằng nhận xét vào cuối kỳ, mỗi nhiệm vụ hiện nay đều được xác lập mục tiêu cụ thể, theo dõi xuyên suốt quá trình thực hiện và đánh giá bằng sản phẩm đầu ra; đồng thời gắn với trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện nguyên tắc đánh giá đối với tập thể đánh giá trước và cá nhân sau, bảo đảm quyền hạn luôn đi đôi với trách nhiệm.

Với những hiệu quả rõ nét, chỉ trong thời gian ngắn, phương pháp đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức bằng KPI đã được triển khai rộng rãi hầu hết các địa phương, đơn vị trên cả nước. Ban Tổ chức các tỉnh ủy: Thái Nguyên, Cao Bằng, Thanh Hóa tiên phong thí điểm sau nhân rộng toàn hệ thống chính trị địa phương. Các tổ chức đảng cũng khẩn trương triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hằng quý đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 22/5/2026 của Ban Tổ chức Trung ương. Việc đánh giá bám sát nguyên tắc của Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị. Đó là dựa vào hiệu quả công việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể gắn với chức trách, vị trí việc làm; kết hợp giữa tiêu chí định tính và định lượng.

Tính đến hết tháng 9/2026, đã có 12 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP hơn 10%; đưa chỉ số tăng trưởng GDP của cả nước tăng 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua.

Cách làm mới, phương pháp mới trong đánh giá cán bộ đã giúp các cấp ủy đánh giá đúng năng lực để sắp xếp, sử dụng cán bộ. Trong năm 2026, các cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở đã bố trí, điều động, luân chuyển số lượng lớn cán bộ, trong đó nhiều đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các địa phương, đơn vị. Đội ngũ này nhanh chóng phát huy phẩm chất, trình độ, tạo nhiều đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực, ngành nghề được khắc phục; nhiều khó khăn, vướng mắc được khơi thông, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Tính đến hết tháng 9/2026, đã có 12 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP hơn 10%; đưa chỉ số tăng trưởng GDP của cả nước tăng 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua. Đây là những minh chứng sinh động, như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV: “Quyết sách chỉ trở thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm thực hiện”.

Cuộc họp lần thứ nhất của Ban Tổ chức Trung ương ngày 16/7 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị. (Ảnh: BẢO LONG)

Đổi mới, sáng tạo - thước đo cốt lõi

Thực tiễn triển khai nhiệm vụ thời gian qua đã định hình nhiều phẩm chất của đội ngũ cán bộ. Một trong những điểm sáng góp phần làm nên thành công “biến quyết sách thành hiện thực” chính là tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Trong công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 2,5 của thành phố Hà Nội, lần đầu tiên người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không chờ đợi cấp trên, tại các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân, đã trực tiếp giải quyết ngay việc hỗ trợ di dời, bảo đảm tái định cư. Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Tuyến đường đình trệ bao năm nay đã bứt tốc và hoàn thành đúng tiến độ.

Tại Thanh Hóa, khi đến làm thủ tục hành chính ở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng, chị Lương Thị Minh bày tỏ hài lòng bởi đội ngũ cán bộ tận tình hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, phần mềm hiện đại, thái độ đón tiếp niềm nở, chu đáo, thao tác quy trình nhanh, kết quả trả sớm. Đồng chí Lê Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết, để phục vụ Nhân dân tốt nhất, cán bộ Trung tâm thực hiện đúng các nguyên tắc ứng xử đã thống nhất đề ra như luôn lễ phép, không gây phiền hà cho nhân dân; làm hết việc chứ không hết giờ, dù biết đây là việc mới, việc khó.

Để tiêu chí đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trở thành thước đo cốt lõi của cán bộ trong giai đoạn mới, toàn ngành tổ chức, xây dựng Đảng tập trung tổng kết thực tiễn, tạo cơ sở tham mưu Trung ương ban hành các nghị quyết, quy định liên quan đến đội ngũ cán bộ. Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW, về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Nghị quyết số 24 là bước chuyển từ khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm sang xác lập tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm hành động là chuẩn mực của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Từ “khuyến khích người dám làm”, Nghị quyết tiến tới yêu cầu “xây dựng một đội ngũ cán bộ có năng lực và trách nhiệm hành động”.

Tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Trung ương tiến hành tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thống nhất ban hành nghị quyết mới về cán bộ và công tác cán bộ. Theo đó, nghị quyết mới xác định: Phẩm chất, bản lĩnh, thực tài, uy tín phải thể hiện qua kết quả công việc; đánh giá kết quả phải xét độ khó của nhiệm vụ, điều kiện thực hiện và giá trị lâu dài. Cán bộ cấp chiến lược phải biết dự báo, lựa chọn ưu tiên, quy tụ đội ngũ, xử lý vấn đề liên ngành, liên vùng; cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, giải quyết công việc, phục vụ nhân dân.

Cùng với nghị quyết mới về công tác cán bộ, Trung ương cũng thông qua đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”. Chiến lược đặt trọng dụng nhân tài ở vị trí then chốt, gắn thu hút với đào tạo, phát triển và cống hiến. Những chủ trương, quyết sách được Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV thông qua là thông điệp mạnh mẽ của Đảng, kiên trì quan điểm “cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Trong giai đoạn cách mạng mới, cùng với bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức thì năng lực đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ chính là thước đo căn cốt, là vũ khí sắc bén đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu chiến lược mà Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra.