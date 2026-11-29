Để người trẻ không trì hoãn sinh con đầu lòng

Có chỗ ở ổn định hay chưa, thu nhập có đủ trang trải khi gia đình có thêm thành viên, ai sẽ chăm con khi cha mẹ trở lại làm việc? Những câu hỏi ấy cho thấy quyết định sinh con đầu lòng gắn với cách người trẻ dự tính cuộc sống gia đình trong những năm tiếp theo. Mong muốn có con và khả năng thực hiện mong muốn ấy có thể cách nhau một khoảng thời gian, tùy vào điều kiện sống và sự sẵn sàng của mỗi người.

Trao đổi với Đài Truyền hình Việt Nam về chủ đề "Sinh thêm con: Từ quyết định gia đình đến bài toán dân số", lãnh đạo Cục Dân số, Bộ Y tế cho rằng, việc một bộ phận người trẻ trì hoãn sinh con đầu lòng cần được nhìn nhận từ nhiều góc độ. Quyết định này chịu tác động của điều kiện kinh tế, việc làm, nhà ở, cơ hội phát triển nghề nghiệp, khả năng chăm sóc con và sự sẵn sàng về tâm lý. Sức khỏe sinh sản, quan hệ hôn nhân và quan niệm về chất lượng cuộc sống cũng là những yếu tố cần tính đến.

Một em bé chào đời năm 2025 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Nhiều người trẻ dành một thời gian dài để học tập, tìm việc, tích lũy tài chính và ổn định cuộc sống. Khi thu nhập còn thiếu ổn định, chi phí nhà ở, sinh hoạt và chăm sóc trẻ có thể khiến họ lùi thời điểm sinh con. Bên cạnh các khoản chi trực tiếp như dinh dưỡng, y tế và giáo dục, gia đình còn phải tính đến khả năng thu nhập giảm nếu việc chăm sóc con làm gián đoạn công việc của cha hoặc mẹ. Vì vậy, điều một cặp vợ chồng cân nhắc có thể là khả năng duy trì cuộc sống sau khi sinh con trong nhiều năm, từ lúc trẻ cần người chăm sóc thường xuyên đến khi đi học.

Với phụ nữ, việc mang thai, sinh con và chăm sóc trẻ nhỏ có thể đi kèm nỗi lo về thu nhập, khả năng trở lại làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Ngay cả khi đã có chỗ ở và nguồn thu nhập ổn định, một cặp vợ chồng vẫn có thể chưa biết sẽ thu xếp thế nào nếu khó tìm được nơi gửi trẻ phù hợp hoặc một người phải đảm nhận phần lớn việc nhà và chăm con. Những trở ngại về chỗ ở, việc làm và dịch vụ chăm sóc trẻ vì thế có thể cùng tác động đến một quyết định trong gia đình.

Lãnh đạo Cục Dân số nêu vấn đề: "Bài toán chính sách không chỉ là làm thế nào để các gia đình đã có một con sinh thêm con, mà còn là làm thế nào để những người mong muốn có con không phải trì hoãn hoặc từ bỏ mong muốn đó". Từ góc nhìn này, việc tìm hiểu lý do người trẻ trì hoãn sinh con đầu lòng giúp nhận diện những điều họ cần được hỗ trợ ngay từ khi chuẩn bị xây dựng gia đình.

Cùng chuẩn bị, cùng chịu trách nhiệm nuôi dạy con

Sự sẵn sàng bước vào hôn nhân và làm cha mẹ thể hiện qua những việc hai người có thể cùng bàn bạc. Bên cạnh thời điểm sinh con, đó là việc chuẩn bị về sức khỏe, tâm lý, thu xếp công việc và dự tính các khoản chi khi có con. Cách phân chia thời gian chăm trẻ, làm việc nhà và duy trì công việc của mỗi người cũng cần được tính đến. Những việc này càng cụ thể, hai vợ chồng càng có cơ sở để lựa chọn thời điểm phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Sự chia sẻ trách nhiệm có ý nghĩa ngay từ những ngày đầu sau sinh, khi người mẹ cần thời gian phục hồi sức khỏe và trẻ cần được chăm sóc thường xuyên. Trách nhiệm của người cha còn tiếp tục khi cả hai trở lại làm việc, phải thu xếp việc đưa đón, chăm sóc và nuôi dạy con. Khi công việc gia đình được phân chia, người mẹ có thêm điều kiện duy trì công việc và phát triển nghề nghiệp. Người cha cũng có thêm cơ hội trực tiếp tham gia chăm sóc con trong đời sống hằng ngày.

Từ góc độ chính sách, chế độ nghỉ thai sản là một ví dụ về việc tạo điều kiện để hai vợ chồng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc. Theo nội dung lãnh đạo Cục Dân số trao đổi, trường hợp sinh con thứ hai, Luật Dân số quy định thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ là 7 tháng và lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con. Thời gian nghỉ giúp người mẹ có thêm điều kiện phục hồi sức khỏe, chăm sóc con, đồng thời tạo điều kiện để người cha tham gia chăm sóc ngay sau sinh.

Sau thời gian nghỉ thai sản, việc chia sẻ trách nhiệm còn phụ thuộc vào cách tổ chức công việc của mỗi người và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ. Theo lãnh đạo Cục Dân số, xây dựng môi trường xã hội thân thiện với gia đình và trẻ em cần gắn với thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển nghề nghiệp khi làm mẹ và nâng cao trách nhiệm của nam giới trong chăm sóc, nuôi dạy con. Đó cũng là cách để những dự tính của hai vợ chồng trước khi sinh con có thể thực hiện được trong đời sống hằng ngày.

Hỗ trợ gia đình từ khi sinh con đến quá trình nuôi dạy con

Chia sẻ về cách tiếp cận của Luật Dân số, theo lãnh đạo Cục Dân số, là tôn trọng quyền quyết định của mỗi cá nhân, cặp vợ chồng về thời điểm sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh. Cùng với đó, Nhà nước có chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Các lĩnh vực hỗ trợ được đề cập tại khoản 4 Điều 7 gồm lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nhà ở. Phạm vi này phản ánh những nhu cầu khác nhau của gia đình ở từng giai đoạn, từ lúc chuẩn bị sinh con đến khi chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Với gia đình có con nhỏ, một trong những nhu cầu thiết thực là có nơi gửi trẻ phù hợp với thời gian làm việc và khả năng chi trả. Lãnh đạo Cục Dân số đề cập việc phát triển nhà trẻ, trường mầm non và cơ sở giữ trẻ ngoài giờ, đặc biệt tại đô thị và khu công nghiệp. Khi có nơi gửi con thuận tiện, cha mẹ có thêm điều kiện thu xếp công việc sau thời gian nghỉ thai sản. Chất lượng dịch vụ và chi phí phù hợp cũng là những yếu tố gia đình phải tính đến khi lựa chọn nơi chăm sóc con.

Tại nơi làm việc, những vấn đề được đặt ra gồm thực hiện đầy đủ chế độ thai sản, bảo đảm việc làm sau sinh, phòng ngừa phân biệt đối xử do mang thai hoặc sinh con và tạo điều kiện làm việc linh hoạt cho người đang nuôi con nhỏ. Với gia đình, khả năng trở lại làm việc sau sinh có ý nghĩa trực tiếp đối với thu nhập. Còn khả năng thu xếp thời gian làm việc giúp cả cha và mẹ có điều kiện tham gia chăm sóc con. Chính sách việc làm và dịch vụ giữ trẻ vì vậy cần bổ trợ cho nhau để gia đình có thể duy trì cả công việc lẫn việc chăm sóc trẻ.

Tương tự, hỗ trợ tài chính khi sinh con có thể chia sẻ một phần chi phí trước mắt. Trong những năm tiếp theo, gia đình còn cần đến các dịch vụ y tế, giáo dục, chăm sóc trẻ em và chỗ ở phù hợp. Hiệu quả hỗ trợ vì thế cần được xem xét qua trải nghiệm của người dân. Cha mẹ có tiếp cận được chính sách hay không, mức hỗ trợ có đáp ứng nhu cầu thực tế hay không, và những trở ngại nào còn khiến họ phải lùi kế hoạch sinh con là những câu hỏi cần được theo dõi trong quá trình thực hiện.

Theo lãnh đạo Cục Dân số, việc đánh giá chính sách còn cần nhìn vào sự thay đổi trong điều kiện sống, khả năng thực hiện mong muốn sinh con của người dân, xu hướng kết hôn, sinh con và diễn biến mức sinh theo thời gian. Cách đánh giá này giúp nhìn rõ mối liên hệ giữa quyết định của mỗi gia đình và mục tiêu duy trì mức sinh thay thế bền vững. Với người trẻ, trách nhiệm bắt đầu từ việc chủ động cân nhắc, cùng chuẩn bị và chia sẻ công việc nuôi dạy con. Với Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng, trách nhiệm thể hiện qua những điều kiện cụ thể để người dân có thể thực hiện lựa chọn của mình, duy trì việc làm và chăm sóc con lâu dài.