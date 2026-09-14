Định hình một Hà Nội mới từ góc nhìn truyền thông quốc tế

Tuy nhiên, theo truyền thông quốc tế, để hiện thực hóa tầm nhìn này, Hà Nội sẽ phải giải quyết không ít thách thức, từ môi trường, tái định cư, nguồn lực tài chính đến việc bảo tồn bản sắc đô thị.

Khi nhắc tới những thành phố thành công trong việc đưa dòng sông trở thành một phần trung tâm của đời sống đô thị, tờ The Business Times (nhật báo tài chính tiếng Anh có trụ sở tại Singapore) đặt Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trong mối liên hệ trực tiếp với tham vọng tạo nên một “kỳ tích sông Hồng”, tương tự “kỳ tích sông Hàn” của Seoul (Hàn Quốc).

Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Tờ báo ở Singapore nhấn mạnh, dự án là “tâm điểm” trong kế hoạch quy hoạch kéo dài một thế kỷ nhằm tái định hình toàn bộ thành phố, với những điểm nhấn như trục đại lộ cảnh quan dài 80km và hệ thống công viên ven sông.

Đáng chú ý, theo tờ The Business Times, kỳ vọng của Hà Nội không dừng ở việc xây dựng một tuyến giao thông mới. Thành phố hướng tới việc đưa sông Hồng - vốn lâu nay chủ yếu được xem như hành lang kiểm soát lũ nằm gần các khu vực lịch sử và đô thị trung tâm - trở thành “xương sống kinh tế, sinh thái và văn hóa mới” của Thủ đô. Cách tiếp cận này cho thấy, dự án mang ý nghĩa quy hoạch đô thị rộng lớn, vượt xa phạm vi của một công trình hạ tầng đơn lẻ.

Một số tờ báo quốc tế cũng chỉ ra những điểm tương đồng giữa kế hoạch phát triển không gian sông Hồng của Hà Nội với quá trình Seoul biến sông Hàn từ một dòng sông chịu tác động nặng nề của công nghiệp thành không gian đô thị mang tầm vóc quốc tế, trở thành một trong những biểu tượng nhận diện của thành phố.

Tuy nhiên, với Hà Nội, bài toán không chỉ nằm ở việc sông Hồng có thể đảm nhiệm vai trò tương tự sông Hàn, mà còn ở khả năng tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, văn hóa và sinh thái.

Ở góc độ này, Tổ chức Thương mại và Đầu tư của Đức (GTAI) đánh giá, sông Hồng sẽ trở thành một trong những trục phát triển quan trọng trong quá trình Hà Nội chuyển mình thành một đại đô thị hiện đại. Theo cơ quan này, quy hoạch mới có thể “hoàn toàn thay đổi diện mạo thành phố”; đồng thời mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Đức trong lĩnh vực quy hoạch, công nghệ xây dựng, giao thông và hạ tầng.

Tương tự, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản - JETRO (Nhật Bản) cũng kỳ vọng vào những cơ hội từ quy hoạch mới, đặc biệt trong quá trình Hà Nội thúc đẩy giao thông công cộng, tăng trưởng xanh và phát triển các ngành công nghệ cao.

Trong khi đó, tờ Financial Times (Anh) quan tâm tới sự tham gia mạnh mẽ của các tập đoàn tư nhân trong nước vào dự án, cho rằng đây là cơ hội để Hà Nội huy động thêm nguồn lực xã hội cho hạ tầng, giao thông và phát triển đô thị. Tuy nhiên, đi cùng với đó là yêu cầu cao về quản trị và hiệu quả đầu tư.

Theo Hãng tin AP (Mỹ), quá trình tái phát triển không gian sông Hồng còn mang một ý nghĩa đặc biệt: Hà Nội có cơ hội chuyển từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang một đô thị đa cực, trong đó dòng sông trở thành trục kết nối mới

Nhìn tổng thể, nếu Seoul từng biến sông Hàn thành biểu tượng của một giai đoạn phát triển "thần kỳ", Hà Nội cũng đang đứng trước cơ hội đưa sông Hồng trở thành biểu tượng của một thế kỷ mới. Tuy nhiên, nhiều quan điểm quốc tế cho rằng “kỳ tích sông Hồng” không thể là bản sao của bất kỳ mô hình nào trên thế giới.

Đó phải là cách Hà Nội kiến tạo một đô thị hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được dòng sông, lịch sử và bản sắc - những yếu tố đã làm nên một thành phố nghìn năm văn hiến.